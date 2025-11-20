РУ
телерадиокомплекс президента РК
РУ
    05:45, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Минюст США обнародует файлы Эпштейна после одобрения Трампом законопроекта

    Минюст США в течение 30 дней обнародует файлы скандального финансиста Джеффри Эпштейна после того, как соответствущий законопроект подпишет Дональд Трамп, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

    Джеффри Эпштейн
    Фото: oxu.az

    Агентство ссылается на заявление американского генпрокурора Пэм Бонди.

    По ее словам, ведомство будет действовать согласно закону, принятому обеими палатами конгресса США. Это делается для защиты жертв дела и обеспечения максимальной прозрачности процесса.

    — Мы продолжим следовать закону и поощрять максимальную прозрачность, — заявила она.

    Однако информация может быть неполной, поскольку принятый Конгрессом закон позволяет Министерству юстиции скрывать личную информацию о жертвах Эпштейна и материалы, которые могут поставить под угрозу расследование. 

    Ранее нижняя палата конгресса США одобрила закон о публикации данных по делу Эпштейна. 

    Следом и сенат США принял законопроект об обнародовании документов по делу финансиста Эпштейна. Теперь документ направлен на подпись президенту США Дональду Трампу. 

    Теги:
    Америка Мировые новости США Дональд Трамп
    Алина Хан
    Алина Хан
    Автор
