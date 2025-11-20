Минюст США обнародует файлы Эпштейна после одобрения Трампом законопроекта
Минюст США в течение 30 дней обнародует файлы скандального финансиста Джеффри Эпштейна после того, как соответствущий законопроект подпишет Дональд Трамп, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.
Агентство ссылается на заявление американского генпрокурора Пэм Бонди.
По ее словам, ведомство будет действовать согласно закону, принятому обеими палатами конгресса США. Это делается для защиты жертв дела и обеспечения максимальной прозрачности процесса.
— Мы продолжим следовать закону и поощрять максимальную прозрачность, — заявила она.
Однако информация может быть неполной, поскольку принятый Конгрессом закон позволяет Министерству юстиции скрывать личную информацию о жертвах Эпштейна и материалы, которые могут поставить под угрозу расследование.
Ранее нижняя палата конгресса США одобрила закон о публикации данных по делу Эпштейна.
Следом и сенат США принял законопроект об обнародовании документов по делу финансиста Эпштейна. Теперь документ направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.