Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой

— Всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми, пожалуйста, учтите, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее будет полностью закрыто. Спасибо за внимание к этому вопросу! — написал президент США в соцсети Truth Social.

На прошлой неделе Вашингтон направил к берегам Венесуэлы самый мощный и современный в мире авианосец «Джеральд Форд», а до этого на территории Пуэрто-Рико прошли американские учения, включая высадку десанта и имитацию ударов стратегических бомбардировщиков.

Также Трамп анонсировал наземную операцию против венесуэльских наркоторговцев.

Президент Венесуэлы в свою очередь в начале ноября объявил о масштабной мобилизации сухопутных, морских, воздушных и ракетных войск.

