    18:53, 29 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой

    Это происходит под лозунгом борьбы с наркотрафиком, хотя аналитики считают, что настоящая цель США — свержение президента Николаса Мадуро, передает агентство Кazinform со ссылкой на BBC.

    Трамп
    Фото: instagram.com/realdonaldTRUMP

    — Всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми, пожалуйста, учтите, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее будет полностью закрыто. Спасибо за внимание к этому вопросу! — написал президент США в соцсети Truth Social.

    На прошлой неделе Вашингтон направил к берегам Венесуэлы самый мощный и современный в мире авианосец «Джеральд Форд», а до этого на территории Пуэрто-Рико прошли американские учения, включая высадку десанта и имитацию ударов стратегических бомбардировщиков.

    Также Трамп анонсировал наземную операцию против венесуэльских наркоторговцев.

    Президент Венесуэлы в свою очередь в начале ноября объявил о масштабной мобилизации сухопутных, морских, воздушных и ракетных войск.

    О том, что такое Карибский кризис и что ждет Венесуэлу, читайте здесь

