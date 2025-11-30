Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой
Это происходит под лозунгом борьбы с наркотрафиком, хотя аналитики считают, что настоящая цель США — свержение президента Николаса Мадуро, передает агентство Кazinform со ссылкой на BBC.
— Всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми, пожалуйста, учтите, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее будет полностью закрыто. Спасибо за внимание к этому вопросу! — написал президент США в соцсети Truth Social.
На прошлой неделе Вашингтон направил к берегам Венесуэлы самый мощный и современный в мире авианосец «Джеральд Форд», а до этого на территории Пуэрто-Рико прошли американские учения, включая высадку десанта и имитацию ударов стратегических бомбардировщиков.
Также Трамп анонсировал наземную операцию против венесуэльских наркоторговцев.
Президент Венесуэлы в свою очередь в начале ноября объявил о масштабной мобилизации сухопутных, морских, воздушных и ракетных войск.
