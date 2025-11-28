РУ
    Трамп анонсировал наземную операцию против венесуэльских наркоторговцев

    Дональд Трамп заявил, что США могут «очень скоро» начать преследовать предполагаемых венесуэльских наркоторговцев на суше, расширив операции, которые до сих пор проводились в Карибском море, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.

    Фото: rusvesna.su

    Президент сделал заявление, выступая с речью в День благодарения перед военнослужащими США.

    — Кроме того, на земле будет проще, но это начнется очень скоро, — сообщил Дональд Трамп, выступая из своего поместья Мар-а-Лаго.

    Несмотря на усиление военного давления, Трамп заявил, что все еще может провести переговоры с президентом Венесуэлы, намекнув на возможность дипломатического решения.

    Ранее сообщалось, что США включили «Картель де лос Солес» в список иностранных террористических организаций, которой, по утверждению Вашингтона, руководит президент Венесуэлы Николас Мадуро.

    Мы также писали о том, что Венесуэла объявила мобилизацию на фоне наращивания присутствия США. 

    О том, что такое Карибский кризис и что ждет Венесуэлу, читайте здесь

