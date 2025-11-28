Трамп анонсировал наземную операцию против венесуэльских наркоторговцев

Президент сделал заявление, выступая с речью в День благодарения перед военнослужащими США.

— Кроме того, на земле будет проще, но это начнется очень скоро, — сообщил Дональд Трамп, выступая из своего поместья Мар-а-Лаго.

Несмотря на усиление военного давления, Трамп заявил, что все еще может провести переговоры с президентом Венесуэлы, намекнув на возможность дипломатического решения.

Ранее сообщалось, что США включили «Картель де лос Солес» в список иностранных террористических организаций, которой, по утверждению Вашингтона, руководит президент Венесуэлы Николас Мадуро.

