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    21:05, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Трамп и Зеленский обсудили поставки систем ПВО Киеву

    Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудили поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) Украине, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС по сообщению американского интернет-портала Axios.

    Трамп Зеленский
    Фото: Ukrainian Presidency/ abaca/ picture alliance

    По словам источников журналиста Axios Барака Равида, разговор состоялся 4 июля утром по времени восточного побережья США, его продолжительность составила около 40 минут.

    Британская газета Financial Times сообщила 3 июля со ссылкой на источники, что Трамп и Зеленский обсудят приостановку поставок некоторых видов американских вооружений Киеву. 2 июля американская газета The New York Times проинформировала, что США приостановят поставку Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений

    Вместе с тем Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву, но при этом исходит из того, что Соединенные Штаты сами нуждаются в вооружениях.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Трампом, состоявшемся 3 июля, заявил, что Москва продолжает ожидать сроков нового раунда переговоров с Киевом. 

    Президент США Дональд Трамп заявил, что он «не добился никакого прогресса» в вопросе прекращения огня в российско-украинском конфликте по результатам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Напомним, ранее Трамп распорядился приостановить оказание военной помощи Украине, пока руководство страны не продемонстрирует «приверженность миру». Это произошло через несколько дней после перепалки Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. 

    Теги:
    Украина Америка ТАСС США Дональд Трамп Оружие
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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