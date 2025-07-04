Путин и Трамп провели телефонный разговор

Стороны обсудили переговорный процесс с Украиной, ситуацию на Ближнем Востоке, развитие событий в Сирии, совместные экономические проекты в энергетике и исследовании космоса.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о «скорейшем прекращении военных действий» в Украине.

— Владимир Путин отметил готовность российской стороны продолжить переговорный процесс, — заявил представитель Кремля.

При этом российский лидер подчеркнул, что Москва будет добиваться устранения первопричин кризиса и не отступится от своих целей.

Путин также «пожелал Трампу успехов» и поздравил с Днем Независимости США, который отмечается 4 июля.

Ранее мы писали о том, что Трамп официально отменил американские санкции против Сирии.