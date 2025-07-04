РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:58, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Путин и Трамп провели телефонный разговор

    Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, который продолжался более часа, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Дональд Трамп пен Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті
    Фото: Kazinform

    Стороны обсудили переговорный процесс с Украиной, ситуацию на Ближнем Востоке, развитие событий в Сирии, совместные экономические проекты в энергетике и исследовании космоса.

    По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о «скорейшем прекращении военных действий» в Украине.

    — Владимир Путин отметил готовность российской стороны продолжить переговорный процесс, — заявил представитель Кремля.

    При этом российский лидер подчеркнул, что Москва будет добиваться устранения первопричин кризиса и не отступится от своих целей.

    Путин также «пожелал Трампу успехов» и поздравил с Днем Независимости США, который отмечается 4 июля.

    Ранее мы писали о том, что Трамп официально отменил американские санкции против Сирии.

    Теги:
    Украина Владимир Путин Дональд Трамп
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
    Сейчас читают