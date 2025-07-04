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    10:11, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Телефонный разговор с Путиным не принес прогресса — Трамп

    Президент США Дональд Трамп заявил, что он «не добился никакого прогресса» в вопросе прекращения огня в российско-украинском конфликте по результатам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.

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    Фото: scri.siena.edu

    — Нет, сегодня мы с ним вообще не добились никакого прогресса, — сообщил Дональд Трамп.

    Президент США отметил, что он остался недовольным итогами разговора.

    — У нас был телефонный разговор. Это был довольно долгий разговор. Мы говорили о многих вещах, включая Иран, и также говорили о войне с Украиной. И я этим недоволен. Я недоволен, — отметил президент США.

    Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что два лидера провели «откровенную и содержательную» беседу и что Трамп поднял вопрос о возможности немедленного прекращения огня в российско-украинском конфликте, но Путин не согласился. Путин сказал, что Россия «будет преследовать заявленные цели» в конфликте и продолжает искать политическое урегулирование конфликта путем переговоров.

    Ранее сообщалось о проведении переговоров России и Украины в Стамбуле.

    Теги:
    Владимир Путин Мировые новости Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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