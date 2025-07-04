Телефонный разговор с Путиным не принес прогресса — Трамп

— Нет, сегодня мы с ним вообще не добились никакого прогресса, — сообщил Дональд Трамп.

Президент США отметил, что он остался недовольным итогами разговора.

— У нас был телефонный разговор. Это был довольно долгий разговор. Мы говорили о многих вещах, включая Иран, и также говорили о войне с Украиной. И я этим недоволен. Я недоволен, — отметил президент США.

Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что два лидера провели «откровенную и содержательную» беседу и что Трамп поднял вопрос о возможности немедленного прекращения огня в российско-украинском конфликте, но Путин не согласился. Путин сказал, что Россия «будет преследовать заявленные цели» в конфликте и продолжает искать политическое урегулирование конфликта путем переговоров.

Ранее сообщалось о проведении переговоров России и Украины в Стамбуле.