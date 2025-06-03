Переговоры Россия-Украина: о чем договорились стороны в Стамбуле
После двусторонней встречи делегаций России и Украины, стороны сделали краткие заявления. Об отдельных деталях договоренностей во дворце Чыраган, читайте в материале собственного корреспондента агентства Kazinform.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал завершившуюся встречу между Россией и Украиной великолепной, подчеркнув значение продолжения диалога.
Встреча, продлившаяся чуть более часа, прошла при посредничестве Турции и сопровождалась выступлениями высокопоставленных представителей обеих сторон.
Ключевые заявления глав делегаций:
С российской стороны, глава делегации Владимир Мединский сообщил о следующих договоренностях:
• Россия предложила локальное прекращение огня на 2–3 дня на отдельных участках фронта для гуманитарных целей, в частности – для сбора тел погибших в «серой зоне».
• Стороны договорились о масштабном обмене пленными – по формуле «всех на всех», включая тяжелораненых, тяжелобольных и молодых солдат до 25 лет.
• Москва передала Украине меморандум, включающий предложения по достижению долгосрочного мира и полному прекращению огня.
• Россия готова на следующей неделе передать Украине тела 6 тыс. погибших военнослужащих, и ожидает аналогичного шага от Киева.
• Также принято решение о создании постоянных медицинских комиссий для регулярного формирования списков на обмен тяжелоранеными пленными.
При этом украинскую сторону представлял министр обороны Рустем Умеров. В своем заявлении он отметил:
• Российский меморандум был передан только в ходе встречи. В связи с этим Киев возьмет неделю на его изучение. Украина примет решение о дальнейших шагах после анализа предложений, изложенных в российском меморандуме.
• Украина настаивает на освобождении всех пленных и возвращении детей. Россия получила список из 339 фамилий.
• Подтвержден обмен тел погибших по формуле 6 000 на 6 000.
• Киев предложил провести следующий раунд переговоров в конце текущего месяца, с возможным участием лидеров государств, включая президента США.
Несмотря на продолжающееся напряжение, нынешний раунд переговоров в Стамбуле стал шагом вперед в гуманитарных вопросах и в попытке вернуть диалог на политический уровень. Международное сообщество внимательно следит за развитием ситуации, а Турция продолжает играть активную роль посредника.
Ранее сообщалось, что встреча российских и украинских представителей завершилась. Переговоры прошли в закрытом режиме во дворце Чыраган в Стамбуле.