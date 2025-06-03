Переговоры Россия-Украина: о чем договорились стороны в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал завершившуюся встречу между Россией и Украиной великолепной, подчеркнув значение продолжения диалога.

Встреча, продлившаяся чуть более часа, прошла при посредничестве Турции и сопровождалась выступлениями высокопоставленных представителей обеих сторон.

Фото: www.ntv.com.tr

Ключевые заявления глав делегаций:

С российской стороны, глава делегации Владимир Мединский сообщил о следующих договоренностях:

Фото: www.ntv.com.tr

• Россия предложила локальное прекращение огня на 2–3 дня на отдельных участках фронта для гуманитарных целей, в частности – для сбора тел погибших в «серой зоне».

• Стороны договорились о масштабном обмене пленными – по формуле «всех на всех», включая тяжелораненых, тяжелобольных и молодых солдат до 25 лет.

• Москва передала Украине меморандум, включающий предложения по достижению долгосрочного мира и полному прекращению огня.

• Россия готова на следующей неделе передать Украине тела 6 тыс. погибших военнослужащих, и ожидает аналогичного шага от Киева.

• Также принято решение о создании постоянных медицинских комиссий для регулярного формирования списков на обмен тяжелоранеными пленными.

При этом украинскую сторону представлял министр обороны Рустем Умеров. В своем заявлении он отметил:

Фото: www.ntv.com.tr

• Российский меморандум был передан только в ходе встречи. В связи с этим Киев возьмет неделю на его изучение. Украина примет решение о дальнейших шагах после анализа предложений, изложенных в российском меморандуме.

• Украина настаивает на освобождении всех пленных и возвращении детей. Россия получила список из 339 фамилий.

• Подтвержден обмен тел погибших по формуле 6 000 на 6 000.

• Киев предложил провести следующий раунд переговоров в конце текущего месяца, с возможным участием лидеров государств, включая президента США.

Несмотря на продолжающееся напряжение, нынешний раунд переговоров в Стамбуле стал шагом вперед в гуманитарных вопросах и в попытке вернуть диалог на политический уровень. Международное сообщество внимательно следит за развитием ситуации, а Турция продолжает играть активную роль посредника.

Ранее сообщалось, что встреча российских и украинских представителей завершилась. Переговоры прошли в закрытом режиме во дворце Чыраган в Стамбуле.