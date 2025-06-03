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    21:42, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Переговоры Россия-Украина: о чем договорились стороны в Стамбуле

    После двусторонней встречи делегаций России и Украины, стороны сделали краткие заявления. Об отдельных деталях договоренностей во дворце Чыраган, читайте в материале собственного корреспондента агентства Kazinform.

    Эрдоган о встрече Россия-Украина
    Фото: haber.mynet.com

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал завершившуюся встречу между Россией и Украиной великолепной, подчеркнув значение продолжения диалога.

    Встреча, продлившаяся чуть более часа, прошла при посредничестве Турции и сопровождалась выступлениями высокопоставленных представителей обеих сторон.

    переговоры Россия-Украина в Стамбуле
    Фото: www.ntv.com.tr

    Ключевые заявления глав делегаций:

    С российской стороны, глава делегации Владимир Мединский сообщил о следующих договоренностях:

    Владимир Мединский
    Фото: www.ntv.com.tr

    • Россия предложила локальное прекращение огня на 2–3 дня на отдельных участках фронта для гуманитарных целей, в частности – для сбора тел погибших в «серой зоне».

    • Стороны договорились о масштабном обмене пленными – по формуле «всех на всех», включая тяжелораненых, тяжелобольных и молодых солдат до 25 лет.

    • Москва передала Украине меморандум, включающий предложения по достижению долгосрочного мира и полному прекращению огня.

    • Россия готова на следующей неделе передать Украине тела 6 тыс. погибших военнослужащих, и ожидает аналогичного шага от Киева.

    • Также принято решение о создании постоянных медицинских комиссий для регулярного формирования списков на обмен тяжелоранеными пленными.

    При этом украинскую сторону представлял министр обороны Рустем Умеров. В своем заявлении он отметил:

    Рустем Умеров
    Фото: www.ntv.com.tr

    • Российский меморандум был передан только в ходе встречи. В связи с этим Киев возьмет неделю на его изучение. Украина примет решение о дальнейших шагах после анализа предложений, изложенных в российском меморандуме.

    • Украина настаивает на освобождении всех пленных и возвращении детей. Россия получила список из 339 фамилий.

    • Подтвержден обмен тел погибших по формуле 6 000 на 6 000.

    • Киев предложил провести следующий раунд переговоров в конце текущего месяца, с возможным участием лидеров государств, включая президента США.

    Несмотря на продолжающееся напряжение, нынешний раунд переговоров в Стамбуле стал шагом вперед в гуманитарных вопросах и в попытке вернуть диалог на политический уровень. Международное сообщество внимательно следит за развитием ситуации, а Турция продолжает играть активную роль посредника.

    Ранее сообщалось, что встреча российских и украинских представителей завершилась. Переговоры прошли в закрытом режиме во дворце Чыраган в Стамбуле.

     

    Теги:
    Реджеп Тайип Эрдоган Украина Турция Российско-украинский конфликт Мировые новости Россия
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
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