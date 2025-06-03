В Стамбуле завершился второй раунд переговоров России и Украины

Встреча делегаций двух государств продолжалась чуть более одного часа. Участие в переговорах также принял министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, подтвердивший готовность Анкары продолжать посредническую роль в мирном процессе.

Фото: turkiyegazetesi.com.tr

Россию на переговорах вновь представлял помощник президента Владимир Мединский. В состав российской делегации также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Украинскую делегацию возглавил министр обороны Рустем Умеров. В нее также вошел первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и другие официальные представители, утвержденные ранее президентом Украины Владимиром Зеленским.

Этот раунд переговоров стал продолжением диалога, начатого 15–16 мая этого года, когда стороны впервые с 2022 года провели прямые переговоры в дворце Долмабахче. Тогда был достигнут ряд предварительных договоренностей, включая обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000», обсуждение прекращения огня и согласование будущей встречи.

Фото: turkiyegazetesi.com.tr

С 23 по 25 мая стороны успешно реализовали крупнейший с начала конфликта обмен пленными. В общей сложности за три дня каждая сторона передала более 900 человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Москва предложила провести второй раунд в Стамбуле и подготовила меморандум, содержащий российское видение принципов мирного урегулирования. Документ пока не был обнародован.

Фото: turkiyegazetesi.com.tr

В свою очередь, украинская сторона уже представила свой вариант меморандума. В нем зафиксирован ряд ключевых условий, включая немедленное прекращение огня и отказ от признания правового статуса Крыма, ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей как части России.

Ход и итоги нынешней встречи пока официально не комментируются. Однако сам факт проведения нового раунда переговоров на нейтральной площадке в Турции воспринимается как признак сохраняющегося потенциала для дипломатического разрешения конфликта.

Ранее мы писали о том, что глава МИД Турции назвал главную задачу переговоров между Россией и Украиной.