Глава МИД Турции назвал главную задачу переговоров между Россией и Украиной

На открытии трехсторонней встречи министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что главной задачей переговоров должно стать достижение устойчивого мира.

Фидан подчеркнул, что Анкара готова предпринять все необходимые шаги для содействия мирному урегулированию конфликта в Украине. Он отметил важность продолжения диалога и выразил надежду, что текущий раунд переговоров поможет сблизить позиции сторон.

Как известно, главной темой встречи является обсуждение путей урегулирования продолжающегося российско-украинского конфликта. В частности, по данным турецких обозревателей, на повестке дня – вопросы прекращения огня, гуманитарного доступа, обмена пленными и возможных политических гарантий. Участники возлагают надежды на то, что Стамбул станет платформой для постепенного выхода из тупика, в котором находится конфликт.

Инициатива по проведению переговоров при посредничестве Турции получила широкий международный отклик, а сам формат – с прямым участием турецкой стороны – рассматривается как важный шаг к созданию устойчивого диалога между двумя конфликтующими странами.

Делегацию России, как и в ходе предыдущей встречи 15-16 мая, возглавляет советник президента РФ Владимир Мединский. Украинскую сторону вновь представляет министр обороны Рустем Умеров.

Фото: Anadolu ajansı

Российская делегация осталась без изменений. Однако состав украинской делегации претерпел изменения. На этот раз в переговорах не участвует начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий. Вместо него в состав вошли заместитель начальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский, представитель омбудсмена Верховной Рады Юрий Ковбаса и заместитель начальника юридического управления Генштаба Андрей Фомин.

В первой с 2022 года официальной встрече представителей России и Украины была достигнута договоренность об обмене пленными по формуле «1000 на 1000», что стало важным символическим шагом к возобновлению диалога.

Инициатором нового раунда переговоров выступила Россия. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва подготовила меморандум, в котором изложена позиция «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса». В то же время Украина настаивала на получении документа заранее и передала свой меморандум российской стороне еще до начала переговоров. Российский вариант, как ожидается, будет представлен непосредственно на встрече.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял о готовности Анкары выступить в роли нейтрального посредника, способствующего деэскалации. Турецкая сторона вновь подтвердила, что цель переговоров – достижение «справедливого и прочного мира», приемлемого для обеих сторон.

Вокруг дворца Чыраган собрались десятки журналистов и наблюдателей, фиксируя каждый жест и комментарий участников. Мирное урегулирование остается далекой, но достижимой целью – и сегодняшний день в Стамбуле может стать важной вехой на этом пути.

Ранее сообщалось, что второй раунд прямых переговоров России и Украины начался в Стамбуле более чем на 1,5 часа позже запланированного времени.