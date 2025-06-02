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    16:58, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    В Стамбуле начался второй раунд переговоров РФ и Украины

    Второй раунд прямых переговоров РФ и Украины начался в Стамбуле более чем на 1,5 часа позже запланированного времени, передает агентство Kazinform.

    В Стамбуле начался второй раунд переговоров РФ и Украины
    Фото: ВВС Русская служба

    - Российско-украинские переговоры стартовали в Стамбуле, - сказал источник ТАСС.

    BBC со ссылкой на Минобороны Украины также сообщает о том, что переговоры Украины и России в Стамбуле начались.

    Как передает собственный корреспондент агентства Kazinform, величественный дворец Чыраган на берегу Босфора сегодня стал центром мирового внимания из-за переговоров России и Украины. Более 200 представителей турецких и зарубежных СМИ собрались в Стамбуле для освещения второго раунда мирных переговоров между делегациями России и Украины.

    Переговоры проходят в условиях повышенного интереса и напряженного ожидания – как со стороны международного сообщества, так и самих сторон конфликта. Надежда на прогресс в урегулировании кризиса привлекла ведущие информационные агентства, телеканалы и репортеров, которые с раннего утра заняли позиции у дворца, готовясь передать новости в прямом эфире.

    Организаторы встреч обеспечивают строгие меры безопасности и конфиденциальности, однако атмосферу на месте можно охарактеризовать как сосредоточенную и полную ожиданий. Многие аналитики считают, что выбор Стамбула и участие Турции в качестве посредника подчеркивает стремление к нейтральной и конструктивной платформе для диалога.

    Дворец Чыраган, символ имперской истории и дипломатической изысканности, сегодня стал ареной надежды на деэскалацию и поиск компромиссов. Как обычно, ожидается, что итоги этого раунда переговоров будут иметь значительное влияние на дальнейший ход событий в регионе.

    Ранее сообщалось, что Россия и Украина проведут переговоры в 13:00 часов по времени Анкары.

    Теги:
    Украина Турция Российско-украинский конфликт Переговоры Россия
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
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