- Российско-украинские переговоры стартовали в Стамбуле, - сказал источник ТАСС.

BBC со ссылкой на Минобороны Украины также сообщает о том, что переговоры Украины и России в Стамбуле начались.

Как передает собственный корреспондент агентства Kazinform, величественный дворец Чыраган на берегу Босфора сегодня стал центром мирового внимания из-за переговоров России и Украины. Более 200 представителей турецких и зарубежных СМИ собрались в Стамбуле для освещения второго раунда мирных переговоров между делегациями России и Украины.

Переговоры проходят в условиях повышенного интереса и напряженного ожидания – как со стороны международного сообщества, так и самих сторон конфликта. Надежда на прогресс в урегулировании кризиса привлекла ведущие информационные агентства, телеканалы и репортеров, которые с раннего утра заняли позиции у дворца, готовясь передать новости в прямом эфире.

Организаторы встреч обеспечивают строгие меры безопасности и конфиденциальности, однако атмосферу на месте можно охарактеризовать как сосредоточенную и полную ожиданий. Многие аналитики считают, что выбор Стамбула и участие Турции в качестве посредника подчеркивает стремление к нейтральной и конструктивной платформе для диалога.

Дворец Чыраган, символ имперской истории и дипломатической изысканности, сегодня стал ареной надежды на деэскалацию и поиск компромиссов. Как обычно, ожидается, что итоги этого раунда переговоров будут иметь значительное влияние на дальнейший ход событий в регионе.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина проведут переговоры в 13:00 часов по времени Анкары.