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    19:53, 01 Июнь 2025 | GMT +5

    Переговоры между Россией и Украиной планируются 2 июня в 13:00

    Россия и Украина проведут переговоры 2 июня, как планируется, во дворце Чираган в Стамбуле в 13:00, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Россия-Украина
    Фото: freepik.com

    — Переговоры делегаций России и Украины планируются завтра в 13:00 во дворце Чираган, — сообщил источник ТАСС в МИД Турции.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия разработала соответствующий меморандум, где излагает свою позицию по всем аспектам, и готова передать его украинской стороне 2 июня в Стамбуле.

    Теги:
    Украина Турция Ситуация в Украине Мировые новости Россия
    Карлыгаш Бокаева
    Карлыгаш Бокаева
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