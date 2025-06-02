Переговоры между Россией и Украиной планируются 2 июня в 13:00

— Переговоры делегаций России и Украины планируются завтра в 13:00 во дворце Чираган, — сообщил источник ТАСС в МИД Турции.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия разработала соответствующий меморандум, где излагает свою позицию по всем аспектам, и готова передать его украинской стороне 2 июня в Стамбуле.