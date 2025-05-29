Второй раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в Стамбуле

Также говорится, что российская делегация во главе с помощником президента России В.Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня.

- При поддержке США, Саудовской Аравии и Турции удалось создать условия для возобновления прямых российско-украинских переговоров. Первый после возобновления раунд состоялся 16 мая с.г. в Стамбуле, - напомнил С.Лавров.

Он также отметил, что в соответствии с достигнутыми там договоренностями был осуществлен обмен пленными в формате «1000 на 1000» человек. Тогда же в Стамбуле было условлено о том, что Москва и Киев подготовят документы, излагающие позицию каждой из сторон для достижения устойчивого урегулирования.

Помощник президента РФ В.Мединский сообщил, что в среду предложил министру обороны Украины Р.Умерову точную дату и место встречи для обмена меморандумами.

Он также отметил, что на месте готовы начать содержательное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения по возможному прекращению огня. Ждут подтверждения и готовы в обозначенную ими дату лично встретиться и начать работать.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у России нет договоренностей с другими странами о посредничестве при обмене проектами меморандумов по урегулированию с Киевом.

В свою очередь, министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в социальных сетях сообщил, что передал российской стороне проект меморандума по урегулированию конфликта, который отражает украинскую позицию. Он также написал, что они подтверждают готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе.

Ранее мы писали о том, что 15 мая может стать поворотной датой в истории российско-украинского конфликта. Турция подготовила площадку для масштабных переговоров, с участием представителей из России, Украины и США, однако переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле прошли без глав государств.