Трамп и Харрис спорят о том, отключать ли микрофоны в ходе дебатов

Сотрудники штабов основных кандидатов на пост президента США, Дональда Трампа и Камалы Харрис, ведут публичные споры о том, следует ли в следующем раунде предвыборных дебатов в сентябре отключать микрофон одного из оппонентов, когда время его выступления заканчивается и наступает очередь говорить другому, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC News.

В заявлении, направленном американскому каналу CBS News, предвыборный штаб Харрис настаивает, чтобы микрофоны обоих кандидатов работали непрерывно, в течение всей трансляции.

При этом ранее сообщалось, что в штабе Трампа настаивают, чтобы дебаты, запланированные на 10 сентября, проходили по тем же правилам, что были согласованы на момент, когда кандидатом от демократов был Джо Байден. Это означало бы поочередное отключение микрофонов.

Этот спор затеял Трамп: бывший президент усомнился в беспристрастности телеканала и даже намекнул, что если его условие не будет соблюдено, то он, возможно, не придет на дебаты.

До того как Байден уступил пост кандидата от Демократической партии своему заму, его штаб согласился со штабом Трампа, что кандидаты примут участие в двух раунда дебатов: один из них уже прошел в июне на CNN (и привел в итоге к замене Байдена на Харрис), а другой пройдет в следующем месяце, в прямом эфире телеканала ABC News.

Команда Байдена согласовала правила дебатов и согласилась, что на то время, когда тот или иной кандидат не выступает, его микрофон будет отключаться.

Предвыборный штаб Трампа также согласился с этим правилом, в соответствии с которым прошли июньские дебаты на CNN.

Но теперь, за 15 дней до трансляции дебатов ABC News, которые пройдут в Филадельфии, штаб Харрис потребовал, чтобы микрофоны работали непрерывно на протяжении всех дебатов.

Это давало бы обоим кандидатам возможность перебивать друг друга и говорить одновременно, перекрывая голос оппонента.

Между тем в понедельник Трамп заявил журналистам, что предпочел бы, чтобы микрофоны во время дебатов были включены, но сказал, что и в первом туре с Байденом, когда микрофоны отключали, «все прошло отлично».

Напомним, ряд опросов до и в период Национального съезда Демократической партии показывают, что уровень поддержки кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис выше, чем у оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа.

Совместные электоральные кампании Байдена и Харрис собрали средств в два раза больше, чем представители Трампа, что дает им преимущество над экс-президентом в президентской гонке.

В ходе завершения съезда Демократической партии бывший кандидат в президенты от республиканцев Вивек Рамасвами дал несколько интервью, в которых рассказал о роли Камалы Харрис и Роберта Кеннеди-младшего.

Барак и Мишель Обама поддержали Камалу Харрис на съезде демократов в США.