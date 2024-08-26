Харрис собрала более 500 млн долларов, вдвое опередив Трампа

Совместные электоральные кампании Байдена и Харрис собрали средств в два раза больше, чем представители Трампа, что дает им преимущество над экс-президентом в президентской гонке, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на Forbes.

Комитет кампании Байден-Харрис собрал 516,8 млн долларов, что превышает результаты сбора средств комитета кампании Трампа — 268,5 млн долларов в период с января 2023 года по 31 июля 2024 года.

Только в июле кампания Харрис собрала 204,5 млн долларов, в то время как кампания Трампа собрала 47,5 млн долларов, что нарушило ранее имеющийся баланс (Дж. Байден и Д. Трамп собрали в общей сложности 284,1 млн долларов и 217,2 млн долларов по состоянию на конец июня соответственно).

Сообщается, что поступление большого количества средств продолжается в августе. 25 августа предвыборная кампания «За президента Харрис» и связанные с ней группы собрали в общей сложности 540 млн долларов, в том числе около 82 млн долларов во время Национального съезда Демократической партии.

Объявление К. Харрис губернатора Миннесоты Тима Уолза своим кандидатом на пост вице-президента также стимулировало сбор средств, предвыборная кампания сообщила, что собрала 36 млн долларов за 24 часа после официального заявления.

Многие крупные спонсоры также финансируют независимые политические группы, такие как суперкомитеты политических действий, которые не обязаны соблюдать лимит Федеральной избирательной комиссии в размере 6600 долларов на человека для прямых пожертвований на избирательную кампанию, — и именно здесь Д. Трамп по-прежнему имеет преимущество, по крайней мере, на данный момент.

С начала года 10 крупнейших комитетов политических действий, поддерживающих Д. Трампа, в общей сложности собрали около 305,6 млн долларов, тогда как 10 крупнейших комитетов политических действий за К.Харрис собрали 199,2 млн долларов, хотя в ближайшие недели ей, возможно, удастся сократить этот разрыв.

Точные сведения о собранных средствах за август месяц будут известны до 20 сентября, когда избирательные кампании представят свои отчеты в Федеральную избирательную комиссию.

Демократы также превосходят республиканцев по объему финансирования на партийном уровне. Так, Национальный комитет Демократической партии за июль собрал 316,8 млн долларов, в то время как Национальный комитет Республиканской партии — 290,7 млн долларов. Также отмечается преимущество демократов в августе — 65,8 млн долларов против 30,9 млн долларов у республиканцев.

Несмотря на рост сбора средств, демократы также тратят больше.

Кампания Байдена-Харрис потратила в июне 189,7 млн долларов против 92,1 млн долларов кампании Трампа. Эта тенденция сохранилась в июле, сторонники Харрис потратили 80,7 млн долларов против 24,3 млн долларов у Трампа. Так, кампании Байдена и Харрис в общей сложности потратили 329,5 млн долларов в этом избирательном цикле против 117,2 млн долларов кампании Трампа.

Оба кандидата в президенты поддерживаются со стороны миллиардеров.

К. Харис поддерживают миллиардеры, которых ранее привлек Дж. Байден — Майкл Блумберг и основатель «LinkedIn» Рид Хоффман. Также К. Харрис уже получила поддержку от ряда богатых благотворителей, включая соучредителя «Netflix» Рида Хастингса, бывшего главного операционного директора «Meta» Шерил Сэндберг и филантропа Мелинда Гейтс. Более 100 венчурных капиталистов подписали письмо 31 июля, поддержав кандидатуру К. Харрис, и пообещали голосовать за нее, среди которых были такие миллиардеры, как предприниматель Марк Кьюбан, инвестор Винод Хосла и основатель «Lowercase Capital» Крис Сакка.

Крупнейшим спонсором Д. Трампа является наследник-миллиардер Тимоти Меллон, который выделил 115 млн долларов на поддержку экс-президента, включая 50 млн долларов в суперкомитет Трампа «Make America Great Again» в июле. Среди других миллиардеров сторонников Д. Трампа — Линда Макмэхон, жена магната рестлинга Винса Макмэхон, руководитель энергетической компании Келси Уоррен, основательница «ABC Supply» Дайэн Хендрикс, нефтяной миллиардер Тимоти Данн и известные консервативные спонсоры Ричард и Элизабет Юлейн, основатель «Tesla» Илон Маск.