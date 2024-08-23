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    16:38, 23 Август 2024 | GMT +6

    Я знаю, где место США — Камала Харрис выступила в последний день съезда демократов

    Я знаю, где место США — Камала Харрис выступила в последний день съезда демократов
    Кадр из видео youtube.com/democratic national convention

    Вице-президент Камала Харрис в четверг вечером выступила с речью, которая объединила демократов вокруг тем патриотизма, и представила Дональда Трампа как противника классических американских принципов, передает агентство Kazinform со ссылкой на CNN.

    «В продолжающейся борьбе между демократией и тиранией я знаю, на чьей стороне я стою. И я знаю, где место Соединенных Штатов», — сказала Камала Харрис.

    Она упомянула о юридических проблемах своего соперника Дональда Трампа и обвинила его в ужасах, с которыми столкнулись некоторые женщины из-за строгих законов об абортах на уровне штатов. Она напомнила о том, что назвала «хаосом и бедствием», которые сопровождали его пребывание на посту.

    — Во многих отношениях Дональд Трамп — несерьезный человек, — сказала она. — Но последствия возвращения Трампа в Белый дом крайне серьезны.

    Харрис также углубилась в обсуждение своих политических позиций, особенно в области внешней политики. Она заявила, что будет президентом, который «реалистичен, практичен и имеет здравый смысл».

    Харрис предлагает возвращение «к нормальной жизни до Трампа»

    Харрис хотела донести до американцев такое послание: вам больше не нужно так жить.

    «Мы не собираемся возвращаться назад», — неоднократно повторяла она, как и другие — в том числе тысячи людей внутри United Center — с тех пор, как она стала предполагаемым кандидатом.

    Я знаю, где место США — Камала Харрис выступила в последний день съезда демократов
    Кадр из видео youtube.com/democratic national convention

    Харрис переходит на личные темы

    Харрис долгое время было трудно открываться и рассказывать о своей личной истории, но в ходе своей короткой кампании она больше рассказывала о своей матери, о детстве в семье среднего класса, будучи дочерью двух иммигрантов и академиков, и о своем пути в политику.

    Она поделилась с аудиторией воспоминаниями о своей покойной матери, Шьямале Гопалан, ученой в сфере медицины, которая стремилась излечить рак груди и воспитывала двух дочерей после развода.

    Вице-президент не проводила явных сравнений между своим воспитанием и жизнью бывшего президента, но другие спикеры на этой неделе проводили более прямое сравнение между ее детством и жизнью Трампа, сына магната недвижимости.

    Союзники подтверждают резюме Харрис

    На протяжении кампании в 2020 году Харрис старалась избавиться от ярлыка «правоохранителя». Но в ходе своей кампании в качестве кандидата в президенты она подчеркивает свое резюме как преимущество. Каждый день съезда освещал ее работу по борьбе с транснациональными бандами, насильниками и корпоративными злоумышленниками.

    Несколько ее бывших коллег выступили в четверг вечером, чтобы доказать, что она подходила к своей работе «с сочувствием и стойкостью».

    Я знаю, где место США — Камала Харрис выступила в последний день съезда демократов
    Кадр из видео youtube.com/democratic national convention

    Истории людей, пострадавших от насилия с применением оружия

    Еще до того, как Байден завершил свою кампанию по переизбранию, Харрис была ведущим голосом в администрации по вопросу контроля над оружием. В четверг вечером это было подтверждено, когда на съезде были выделены личные истории пострадавших от насилия с применением огнестрельного оружия — от массовых стрельб до убийств, совершенных партнерами.

    Противники войны в Газе были лишены возможности выступить на съезде

    Лидеры движения Uncommitted National Movement — все заявившие, что поддержат Харрис на выборах — публично добивались того, чтобы палестинский американец выступил перед демократами в United Center.

    В среду вечером, они получили известие от организаторов съезда. Кампания «ответила отрицательно», сказал представитель движения.

    Группа отреагировала, начав сидячую забастовку за пределами съезда. Она длилась 24 часа и привлекла внимание ряда законодателей и активистов. Несмотря на рост поддержки со стороны United Auto Workers и других влиятельных групп, демократы остались при своем решении.

    Знаменитости оставили свой след

    Политические наблюдатели обычно оценивают динамику по размеру толпы, пожертвованиям и регистрации избирателей, но этот съезд также предложил оценивать её по участию знаменитостей.

    На этой неделе появились несколько звезд, от рэппера Лил Джона до Опры Уинфри в среду вечером. Знаменитости, такие как Минди Калинг и Тони Голдуин, вели различные дни съезда, а кантри-артисты, такие как Микки Гайтон, Марен Моррис и Джейсон Исбелл, выступали на протяжении всей недели.

    Стиви Уандер исполнил «Higher Ground», а Джон Ледженд отдал дань уважения Принсу, вместе со своей партнершей по выступлению Шейлой И.

    Pink исполнила песню «What About Us» в финальную ночь, которую вела звезда сериала «Скандал» Керри Вашингтон.

    Я знаю, где место США — Камала Харрис выступила в последний день съезда демократов
    Кадр из видео youtube.com/democratic national convention

    Также на протяжении недели обсуждалось появление Бейонсе, и несколько источников говорили, что она действительно приедет. Однако представитель певицы сообщил, что она «не планировала там присутствовать», и сообщения о выступлении «не соответствуют действительности».

    Напомним, в первый день съезда Демократической партии можно было выделить два тренда: укрепление авторитета кандидата в президенты Камалы Харрис среди электората и опасности прихода к власти республиканцев. Тогда ее кадидатуру поддержали Джо Байден и Хиллари Клинтон. Во второй день Харрис поддержали Барак и Мишель Обама. 

    Теги:
    Выборы в США Камала Харрис Выборы Президент США Дональд Трамп
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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