Барак и Мишель Обама поддержали Камалу Харрис на съезде демократов в США

Торжественное голосование во второй день Национального съезда Демократической партии подтвердило кандидатуру Камалы Харрис на пост президента от Демократической партии, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

Делегации каждого штата приняли участие в праздничном голосовании, чтобы объявить о своей поддержке Харрис на съезде. В состав делегаций входили не только политики, но и знаменитости, такие как режиссер Спайк Ли из Нью-Йорка, актер Уэнделл Пирс из Луизианы и Шон Эстин из Индианы.

Политическая поддержка

На мероприятии выступили политики (председатель Национального комитета Демократической партии Хайме Харрисон, сенатор Гэри Питерс из Мичигана, сенатор Берни Сандерс из Вермонта), внуки бывших американских президентов (Джейсон Картер — внук Джимми Картера, Джек Шлоссберг — внук Джона Кеннеди), представители бизнес кругов (Кен Шено), бывшие сторонники Дональда Трампа (бывший пресс-секретарь Трампа в Белом доме Стефани Гришэм, бывший избиратель Трампа Кайл Свитсер) и даже простые люди (водитель грузовика Кеннет Стриблинг).

В завершении второго дня Национального съезда Демократической партии выступили Барак и Мишель Обама, которые призвали демократов объединиться вокруг вице-президента Харрис, чтобы победить Трампа в ноябре.

Так, Барак Обама отметил, что «Америка готова к новой главе и к лучшей истории с президентом Харрис». Бывший президент США сказал, что «нужно наметить новый путь вперед, чтобы ответить на вызовы сегодняшнего дня и Камала Харрис это понимает в политике, в сфере жилья, здравоохранения, экономики, иммиграции и т. д.». Обама обозначил главную задачу — убедить людей в том, что демократия действительно может приносить результаты, о чем свидетельствуют уже достигнутые результаты. В ходе своего выступления он подверг критике Трампа, назвав его миллиардером, который не перестает жаловаться о своих проблемах. Обама пытался изобразить Трампа как опасного кандидата, который стремится на второй срок в Белом доме ради собственной выгоды. Он отметил, что демократы должны продемонстрировать избирателям, что правительство может им помочь и реализовать новые идеи для решения текущих проблем. Обама также стремился убедить американцев оставить позади «хаос» администрации Трампа и начать «новую главу», начатую Харрис.

Мишель Обама, в свою очередь, сообщила, что возвращается надежда с выдвижением кандидатуры Харрис и призвала демократов приступить к работе.

— Нам нужно помнить, что сказала Камале ее мать: не сиди и не жалуйся — сделай что-нибудь, — сказала бывшая первая леди США.

Протесты

В ходе второго дня съезда Демократической партии несколько протестующих были арестованы у консульства Израиля в Чикаго. Протестующие за палестинские интересы собрались перед зданием израильского консульства в центре города во вторник вечером. Несколько человек были арестованы, поскольку толпа несколько раз вступала в столкновения с полицией. Протестующие также сожгли американский флаг.

После нескольких столкновений с офицерами и опасений по поводу возможного столкновения с произраильскими контрпротестующими демонстранты разошлись. Некоторые безуспешно попытались добраться до Федеральной площади в нескольких кварталах, но были остановлены в квартале от «Accenture Tower», где еще несколько человек были арестованы. По данным Национальной гильдии адвокатов, по состоянию на 9 часов вечера 20 августа было арестовано в общей сложности около 70 человек.

Напомним, в первый день съезда кандидатуру Харрис поддержали Хиллари Клинтон и Джо Байден с супругой Джилл. Стоит отметить, что предвыборный штаб Харрис собрал около $500 миллионов с момента ее выдвижения в качестве кандидата в президенты США от Демократической партии.