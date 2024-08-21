За месяц штаб Харрис собрал около $500 миллионов – СМИ

Предвыборный штаб Камалы Харрис собрал около $500 миллионов с момента ее выдвижения в качестве кандидата в президенты США от Демократической партии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

Источники сообщили Reuters, что эта сумма была собрана в течение четырех недель.

Команда Харрис собрала $310 миллионов в июле. Общая сумма средств, собранных ею и выбывшим из гонки Байденом, превысила $1 миллиард.

В августе поддержка Харрис продолжалась, при этом значительная часть пожертвований поступала от мелких спонсоров на фоне ее выступлений в рамках предвыборной кампании, особенно в политически неопределившихся штатах.

В то же время штаб Трампа собрал $138,7 миллиона в июле, а общая сумма средств составила $327 миллионов.

Средства, собранные в ходе кампании, играют ключевую роль в проведении рекламных мероприятий, что помогает убедить неопределившихся избирателей поддержать кандидата.

Напомним, в понедельник стартовал Национальный съезд Демократической партии США. Он проходит в городе Чикаго, штат Иллинойс, и продлится до четверга.