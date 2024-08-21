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    17:18, 21 Август 2024 | GMT +6

    За месяц штаб Харрис собрал около $500 миллионов – СМИ

    Камала Харрис
    Фото: Jacquelyn Martin

    Предвыборный штаб Камалы Харрис собрал около $500 миллионов с момента ее выдвижения в качестве кандидата в президенты США от Демократической партии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

    Источники сообщили Reuters, что эта сумма была собрана в течение четырех недель.

    Команда Харрис собрала $310 миллионов в июле. Общая сумма средств, собранных ею и выбывшим из гонки Байденом, превысила $1 миллиард.

    В августе поддержка Харрис продолжалась, при этом значительная часть пожертвований поступала от мелких спонсоров на фоне ее выступлений в рамках предвыборной кампании, особенно в политически неопределившихся штатах.

    В то же время штаб Трампа собрал $138,7 миллиона в июле, а общая сумма средств составила $327 миллионов.

    Средства, собранные в ходе кампании, играют ключевую роль в проведении рекламных мероприятий, что помогает убедить неопределившихся избирателей поддержать кандидата.

    Напомним, в понедельник стартовал Национальный съезд Демократической партии США. Он проходит в городе Чикаго, штат Иллинойс, и продлится до четверга.

    Теги:
    Выборы в США Мировые новости США
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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