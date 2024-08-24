В ходе завершения съезда Демократической партии бывший кандидат в президенты от республиканцев Вивек Рамасвами дал несколько интервью, в которых рассказал о роли Камалы Харрис и Роберта Кеннеди-младшего, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

Один из лидеров республиканцев Вивек Рамасвами заявил в четверг, что кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис воздерживается от обсуждения политики в своих речах, поскольку это снижает ее популярность.

— Она винтик в колесе, она марионетка. Реальность такова, что она держится подальше от политики, потому что чем больше она говорит о политике, тем менее популярной она становится, и, я думаю, что это выигрышная стратегия для нашей стороны, — сообщил Вивек Рамасвами в интервью PTI.

Республиканец считает, что необходимо более жестко реагировать на ее провальную экономическую политику и ее действия на южной границе. Это не только приведет к победе республиканцев на выборах, но и спасет страну.

Рамасвами заявил, что Дональд Трамп — это правильный выбор для страны, и что он делает все возможное, чтобы обеспечить свое переизбрание. Республиканская партия выступает за меритократию и легальную миграцию в США.

В другом интервью Fox News Digital Рамасвами, отвечая на комментарии бывшего президента Трампа о рассмотрении кандидатуры Роберта Кеннеди-младшего на пост в свою администрацию, отметил, что это возможно при условии отказа кандидата в президенты от третьей партии от выборов 2024 года и поддержки кандидата от Республиканской партии.

Рамасвами предположил, что Роберт Кеннеди-младший может принять участие в разработке политики США по борьбе с пандемией. Известно, что Кеннеди открыто критиковал обязательную вакцинацию во время COVID-19.

— Подумайте о том, какие побочные эффекты были у тех вакцин, о которых, возможно, не сообщалось или которые были скрыты, некоторые из этих ошибок, связанных с политикой в отношении COVID — такой человек мог бы быть весьма полезен, — сообщил Рамасвами.

Комментарии прозвучали после того, как Роберт Кеннеди-младший заявил, что «обратится к нации» в пятницу на фоне сообщений о том, что он рассматривает возможность выхода из президентской гонки и поддержки Трампа.

Напомним, в первый день съезда Демократической партии можно было выделить два тренда: укрепление авторитета кандидата в президенты Камалы Харрис среди электората и опасности прихода к власти республиканцев. Тогда ее кадидатуру поддержали Джо Байден и Хиллари Клинтон. Во второй день Харрис поддержали Барак и Мишель Обама.

Вице-президент Камала Харрис в четверг вечером выступила с речью, которая объединила демократов вокруг тем патриотизма, и представила Дональда Трампа как противника классических американских принципов.