Ряд опросов до и в период Национального съезда Демократической партии показывают, что уровень поддержки кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис выше, чем у оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

По данным опроса «Gallup», благосклонность к вице-президенту Камале Харрис среди демократов и независимых избирателей выросла и превышает рейтинг бывшего президента Дональда Трампа.

Популярность Камалы Харрис выросла на 13 процентных пунктов в августе до 47%, рейтинг экс-президента Дональда Трампа упал на 5 процентных пунктов до 41%, что делает напряженной предстоящую борьбу за президентский пост в ноябре.

Положительный рейтинг Камалы Харрис вырос среди демократов — 93%, независимых избирателей — 41% и республиканцев — 5%.

Рейтинг одобрения работы вице-президента сейчас составляет 47%, что на 7 пунктов выше предыдущего показателя в декабре. Он колебался от 40% до 49% в течение вице-президентского срока Камалы Харрис.

Также по данным «Gallup», рейтинг одобрения президента Джо Байдена вырос за несколько недель в августе на 7 пунктов до 43%, после его выхода из президентской гонки, что вероятно связано с одобрением этого решения демократами — 89%.

Опрос проведен с 1 по 20 августа в период Национального съезда Демократической партии 19–22 августа. Результаты основаны на случайной выборке 1015 взрослых американцев, проживающих во всех 50 штатах США и округе Колумбия. Погрешность выборки составляет +/- 4 процентных пункта при уровне достоверности 95%.

Последний опрос «Emerson College» показывает, что Камала Харрис (50%) опережает Дональда Трампа с 46%, а 5% не определились. В опросе участвовали люди, которые указали, что они с большой вероятностью будут голосовать, в то время как предыдущие опросы включали всех зарегистрированных избирателей. Опрос показал, что с прошлого месяца поддержка Дональда Трампа снизилась на два пункта среди вероятных избирателей, с 48% до 46%, в то время как Камалы Харрис превысила 47% Джо Байдена на три процентных пункта, доведя свою поддержку до 50%.

Отмечается демографические сдвиги за последний месяц: «Вероятные избиратели моложе 30 лет сместились в сторону Камалы Харрис на девять пунктов, 56% из них поддержали Джо Байдена, 65% теперь поддерживают Камалу Харрис. Избиратели старше 70 лет также поддерживают Камалу Харрис вместо Дональда Трампа, 51% против 48%.

Независимые избиратели отдают предпочтение Камале Харрис, 46% против 45%, что на порядок выше, чем в прошлом месяце, когда независимые отдавали предпочтение Дональду Трампу, 45% против 44%.

Более половины избирателей (51%) положительно относятся к вице-президенту Камале Харрис, в то время как 49% отрицательно относятся к ней. 45% поддерживают бывшего президента Дональда Трампа, в то время как 54% негативно.

39% избирателей положительно относятся к обоим кандидатам на пост вице-президента Тиму Уолзу и Дж.Вэнсу.

39% отрицательно относятся к Тиму Уолзу, в то время как 49% негативно относятся к Дж.Вэнсу. 22% никогда не слышали о Тиме Уолзе, в то время как 12% не знают Дж.Вэнса.

40% избирателей считают экономику самой важной проблемой, стоящей перед страной, за ней следуют иммиграция (17%), угрозы демократии (12%), доступность жилья (7%) и здравоохранение (7%).

В целом респонденты считают, что Дональд Трамп будет лучше управлять экономикой и иммиграцией, в то же время как Камала Харрис лучше справится с такими вопросами, как право на аборт, доступ к здравоохранению и образованию.

Национальный опрос «Emerson College Polling» проводился с 12 по 14 августа 2024 года. Выборка вероятных избирателей составила 1000 человек, погрешности опроса составляет +/- 3 процентных пункта.

Недавний опрос «Morning Consult» показывает, что Камала Харрис опережает Дональда Трампа с разницей 48% против 44%. Согласно наблюдениям организации, Камала Харрис не отставала от Дональда Трампа ни в одном ежедневном отслеживании с конца июля. «Morning Consult» сообщает, что популярность Камалы Харрис «достигла нового максимума», и все больше избирателей выражают о ней благоприятные мнения.

Опрос «Washington Post-ABC News-Ipsos» показывает, что Камала Харрис опережает Дональда Трампа с результатом 49% против 45% среди зарегистрированных избирателей. В условиях трех кандидатов на пост президента, до приостановления кампании — Роберт Кеннеди-младший набрал 5%, Камала Харрис — 47% и Дональд Трамп — 44%.

В опросе приняли участие 2336 взрослых американцев в случайном порядке. Интервью были проведены на английском и испанском языках.

Только в одном национальном телефонном и онлайн-опросе «Rasmussen Reports» Дональд Трамп лидирует с небольшим отрывом — 49% вероятных избирателей против 46% за Камалу Харрис. 2% сообщили, что проголосовали бы за другого кандидата, а еще 2% не определились.

Опрос прошел среди 1893 вероятных избирателей США и проводился 15 и 18–21 августа 2024 года. Погрешность выборки составляет +/- 3 процентных пункта с уровнем достоверности 95%.

Предстоящие президентские дебаты 10 сентября будут иметь решающее значение для определения благоприятного положения Камалы Харрис и Дональда Трампа в последние месяцы электоральной кампании до президентских выборов.