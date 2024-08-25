Роберт Кеннеди выходит из президентской гонки в пользу Трампа

Роберт Ф. Кеннеди-младший, отпрыск знаменитого американского политического клана, ставший третьим по значимости кандидатом на президентских выборах в США, объявил, что приостанавливает свою кампанию и будет поддерживать Дональда Трампа, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC News.

Кеннеди заявил, что больше не верит, что у него есть реалистичный путь к победе, и что он обратился к властям 10 главных колеблющихся штатов с просьбой изъять его имя из бюллетеней.

Незадолго до выступления Кеннеди из его обращения в суд в штате Пенсильвания стало известно, что он принял решение поддержать Трампа.

- Наши опросы последовательно показывали, что если мое имя останется в бюллетене в штатах, являющихся главной ареной борьбы, я, вероятнее всего, отдам победу на выборах демократам, с которыми я не согласен по самым экзистенциальным вопросам: цензуре, войне и хроническим болезням, — сказал Кеннеди на пресс-конференции в штате Аризона.

В штатах, где одна из двух партий имеет абсолютные шансы на победу, имя Кеннеди останется в бюллетенях и его избиратели смогут за него проголосовать, если пожелают, сказал он.

Объявление об окончании кампании ожидалось с середины недели на фоне сообщений о том, что политик ведет переговоры с Трампом о том, что получит должность в администрации в случае победы республиканца на выборах.

Трамп, выступая на предвыборном мероприятии в Лас-Вегасе, поблагодарил «Бобби» Кеннеди за призыв голосовать за него.

Демократы отреагировали на заявление Кеннеди с подчеркнутым безразличием.

- Дональд Трамп не получил поддержку, которая поможет ему нарастить число сторонников, а унаследовал багаж провального маргинального кандидата. Без него только легче жить, — заявила старшая советница Демократического национального комитета Мэри Бет Кахилл.

70-летний Кеннеди, сын покойного политика-демократа Роберта Ф. Кеннеди и племянник покойного президента Джона Ф. Кеннеди, начал свою президентскую кампанию как демократ, бросив вызов президенту Джо Байдену в борьбе за номинацию.

В качестве независимого кандидата и родственника известных деятелей Демократической партии Кеннеди представлял значительную угрозу для кандидатуры Джо Байдена, особенно после его провальных дебатов с Дональдом Трампом. В штабе демократов опасались, что Кеннеди сможет отобрать у Байдена голоса избирателей, особенно в колеблющихся штатах, в основном и определяющих исход голосования.

Кеннеди-младший подхватил эту мысль и объявил, что будет спойлером и для Байдена, и для Дональда Трампа, собирая голоса тех демократов и республиканцев, которым не нравятся кандидаты от их партий.

Ситуация, однако, изменилась с выходом Байдена из президентской гонки. Проведенный в августе опрос Ipsos показал, что Кеннеди поддерживают 4% электората, по сравнению с 10% месяцем ранее.

Кеннеди, юрист по образованию, известен как ярый защитник окружающей среды и противник вакцинации. В 2021 году администрация Instagram удалила его аккаунт, объяснив это тем, что там «неоднократное распространялись ложные утверждения».

Сестра политика Керри Кеннеди назвала позицию своего брата по вопросу вакцинации очень опасной.

Кеннеди также опубликовал книгу «Настоящий Энтони Фаучи», в которой обвинил бывшего руководителя эпидемиологической службы США в «историческом перевороте против западной демократии». В прошлом году во время выступления в Вашингтоне на тему вреда вакцин он ссылался на опыт нацистской Германии.

Ранее сообщалось, что в США арестован мужчина, угрожавший убийством Трампу.

Напомним, выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.