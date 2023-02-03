Выборы в США: вероятные кандидаты и перспективы для мира

До очередных 60-тых президентских выборов в США осталось чуть больше полутора лет. Они запланированы на 5 ноября 2024 года. От того чей представитель – республиканец или демократ - придет к власти, будет зависеть дальнейшая политика Америки. Кто может стать кандидатом на пост президента и как результаты выборов могут повлиять на другие страны мира, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

В чем секрет успешности американской избирательной системы

Выборы и подготовка к ним – стержневое событие политической жизни американского общества. Свыше 18 тысяч должностей, начиная с президента США и заканчивая шерифом небольшой сельской общины в Америке, являются выборными.

Выборы в федеральные органы власти проводятся по всей стране одновременно в ноябре каждого четного года. За всю историю выборов в президенты еще не было случая, когда Конгресс не одобрил результатов выборов.

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В чем секрет столь отлаженной избирательной системы в Соединенных Штатах?

Дело в том, что выборы в Америке непрямые. Победитель определяется Коллегией выборщиков. При этом, число выборщиков зависит от количества населения – в каждом штате число выборщиков прямо пропорционально населению штата. Последняя перепись населения проводилась в 2020 году. По ее итогам население страны достигло 331 449 281 человек.

Всего в Америке 50 штатов (столица США Вашингтон не является штатом и входит в федеральный округ Колумбия, поэтому имеет минимальное число выборщиков – всего 3 – прим. ред.).

Фото: smapse.ru

В результате последней переписи населения произошло перераспределение голосов выборщиков между штатами (с момента предыдущей переписи населения в 2010 году). Всего на сегодня определено 538 выборщиков по всей стране.

Выборщики призваны выражать волю населения. Они могут назначаться от партий, либо ими могут стать политики в отставке или местные чиновники. Однако выборщик не может занимать должность в Конгрессе или быть федеральным чиновником.

Традиционно в Америке две политические партии – республиканцы, которые придерживаются правых, более консервативных взглядов и демократы, придерживающиеся левых более либеральных взглядов.

Две партии могут назначать своих выборщиков в каждом штате.

Как правило, каждый штат имеет по 2 списка выборщиков - республиканцев и демократов.

А население голосует за тот или ной список выборщиков, поддерживающих либо одну, либо другую партию и, соответственно, кандидата в президенты, которого выдвигает партия.

К слову, в Конституции США нет такого требования, где выборщик обязан проголосовать за ту партию, которая его назначила. Таким образом, выборщики голосуют за кандидата независимо и на основе своих убеждений, известных населению. Однако, как правило, выборщики от партии голосуют за кандидата из своей же партии.

За много лет в стране уже укрепились традиционно «республиканские» штаты и штаты, поддерживающие «демократов».

Чем больше штатов-сторонников у кандидата в президенты, тем больше шансов, что он выиграет выборы.

Пример итогов голосования на президентских выборах в 2020 году, когда победу одержал Джо Байден.

Поэтому в период своей предвыборной кампании кандидаты делают акцент на те штаты, которые колеблются между республиканцами и демократами – «колеблющиеся штаты». По оценкам BBC таких штатов сейчас насчитывается около 18.

Кроме того, в законе есть такая оговорка, что даже если за кандидата проголосовали все большие штаты, то есть многонаселенные, а за другого кандидата проголосовали маленькие (малонаселенные) штаты, но их по числу оказалось больше, то коллегия выборщиков может принять решение отдать выбор в пользу второго. По мнению экспертов, такая система позволяет проводить выборы более честно и учитывать мнение большинства.

60-е президентские выборы и наиболее вероятные кандидаты

Очередные президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е президентские выборы в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США.

Действующий президент Джо Байден - представитель демократов - еще в декабре 2021 заявлял о намерении баллотироваться на второй срок, если будет в добром здравии.

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Однако пока официальных заявлений об участии в выборах в 2024 году от него не было. Хотя его сторонники ожидают, что официальное заявление поступит от Джо Байдена в скором времени. По крайней мере, американские СМИ сообщают о том, что команда действующего президента прорабатывает детали будущей избирательной кампании.

Джо Байден родился в 1942 году, ему 80 лет. В 2009 – 2017 году был вице-президентом США в годы президентства Барака Обамы. А в 2007 – 2009 годах был председателем комитета по международным отношениям Сената США.

Что касается политических взглядов Байдена, он выступает против смертной казни и за закон о запрете частичных абортов. За свою карьеру он был одним из главных сторонников борьбы с наркотиками.

45-й президент США Дональд Трамп – представитель республиканской партии (годы президентства - 2016 – 2020) объявил о начале кампании по выборам президента.

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Дональд Трамп родился в 1946 году в Нью-Йорке – предприниматель, в основном, в сфере недвижимости, миллиардер, государственный и политический деятель США.

Рассматривался как потенциальный кандидат на пост президента США почти на каждых выборах, начиная с президентских выборов 1988 года.

«Выборы 2024 года – наш единственный шанс спасти страну, и нам нужен лидер, который готов сделать это с первого дня», - заявил экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в Колумбии, столице штата Южная Каролина.

Трамп известен своей политикой «возвращения былого величия Америке» и «защиты страны от иммигрантов-нелегалов».

О намерении участвовать в борьбе за пост главы государства Трамп объявил ещё 15 ноября 2022 года, несмотря на обвинения в организации штурма Капитолия в 2021-ом, когда Трамп не был согласен с результатами голосования и пытался сорвать совместную сессию Конгресса и выборщиков, призванную окончательно утвердить результаты голосов.

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Напомним, в 2020 году Трамп проиграл выборы нынешнему президенту Джо Байдену. При этом республиканец до сих пор утверждает, что победить ему помешали лишь нарушения во время голосования и выборы были «украдены».

Недавно по делу о штурме Капитолия прошло первое судебное заседание. Если Трамп проиграет суд, то не будет допущен до участия в выборах в 2024 году.

Однако, по мнению экспертов, либералы рано радуются, поскольку таким образом «расчистили» дорогу другому перспективному кандидату от республиканцев – губернатору штата Флорида Рону Десантису.

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Рон Десантис родился в 1978 году во Флориде. Закончил Йельский университет, факультет истории и Гарвардскую юридическую школу. В 2004 году на втором годе обучения Гарвардской школы, был произведен в офицеры ВМС США и назначен в Корпус генерального судьи-адвоката ВМС (JAG). Окончил военно-морскую школу юстиции в 2005 году. С 2013 по 2018 год был членом Палаты представителей, а с 8 января 2019 года был назначен губернатором штата Флориды.

По мнению экспертов, Десантис имеет все шансы на то, чтобы баллотироваться в 2024 в президенты. Он молод, ему 44 года, имеет хороший послужной список, служил в армии и зарекомендовал себя, как хороший администратор на посту губернатора.

Рон Десантис известен, как очень правый республиканец, который, к слову, поддерживает политику Трампа, в частности в отношении борьбы с иммигрантами. В народе его называют «Трамп с мозгами».

Однако сложно пока сказать, будет ли он выдвигаться.

Впрочем, кандидатов в президенты будут утверждать только в июне 2024 года.

Фото: arapahoevotes.gov

Согласно второй статье Конституции США, кандидат в президенты должен быть гражданином США по рождению, не моложе 35 лет и прожить на территории страны не менее 14 лет.

Кандидаты выдвигаются от своих политических партий по результатам праймериз. Голосование за выборщиков пройдет 5 ноября 2024 года. В декабре 2024 года выборщики соберутся для принятия окончательного решения согласно подсчету голосов. Окончательное решение подлежит одобрению Конгрессом в январе 2025 года. Инаугурация избранного президента запланирована на 20 января 2025 года.

Исход выборов может повлиять на судьбы всех стран мира

Эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Жумабек Сарабеков считает, что ход предстоящей электоральной борьбы во многом будет обусловлен состоянием экономики Соединенных Штатов. Как правило, в вопросе «за кого проголосовать?» именно финансовое положение задает общее настроение избирателей и выборщиков. И в этом плане сохраняется большая интрига.

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«Дело в том, что в целях борьбы с рекордной для себя инфляцией - в мае 2022 года она достигала 8,6%, что стало рекордом за последние 40 лет - финансовые власти США начали резко ужесточать денежно-кредитную политику и повышать ключевую ставку. К началу текущего года она достигла отметки 4,5%. В результате инфляция немного замедлилась – до 6,5% к декабрю 2022 года. Однако из-за подобных жестких мер, которые приводят к падению экономической активности, теперь США рискуют столкнуться с рецессией. Понятно, что сценарий сокрушительного спада маловероятен, однако пик экономических проблем может прийтись как раз на предвыборный период, что усилит критику в адрес действующей администрации и станет хорошим козырем в руках оппонентов Байдена», - отмечает эксперт.

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Кроме того, другой вопрос, по словам спикера, который так или иначе будет влиять на предвыборные настроения американцев, связан с Украиной, вокруг которой сейчас наблюдается острейшая геополитическая борьба. А США выступает в качестве одного из ключевых игроков в этом вопросе.

«На сегодняшний день мы видим, что вопрос поддержки Киева уже стал одним из ключевых во внешнеполитической повестке дня президента Байдена. Собственно дискуссии кандидатов будут сосредоточены вокруг того, насколько успешной является данная программа помощи», - считает эксперт.

Есть еще один момент, который, по его мнению, определит диспозицию сил в электоральной битве за президентское кресло США. Он сосредоточен вокруг Китая.

«Сейчас понятно, что риторика кандидатов будет весьма жесткой и каждый из них попытается показать себя как наиболее грозного борца с «китайской угрозой». Как следствие, в пред- и поствыборный период мы можем увидеть новые серии санкционных ограничений США в адрес КНР и в целом дальнейшее ухудшение американо-китайского диалога. Для мировой экономики это рискует обернуться новыми разрывами в цепочках производства и поставок», - заключил спикер.

Фото: Li Bo/Xinhua

До очередных президентских выборов в США остается чуть больше полутора лет, но уже сегодня можно заметить активизацию политической борьбы в Вашингтоне, которая со временем будет только нарастать.

Однако, по мнению экспертов, уже сейчас есть смысл начинать тщательно следить за тем, как будут выстраиваться основные сценарные линии предстоящих выборов, исход которых, очевидно, будет оказывать сильное влияние на судьбы не только рядовых американцев, но и большинства стран далеко за пределами Америки.

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