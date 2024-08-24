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    10:22, 24 Август 2024 | GMT +6

    В США арестован мужчина, угрожавший убийством Трампу

    Трамп
    Фото: snob.ru

    Пожилого мужчину из Аризоны объявили в розыск во время приезда Трампа в штат. Мужчина угрожал убийством кандидату в президенты от республиканцев, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Полиция округа Кочиз в американском штате Аризона поместила под стражу 66-летнего Рональда Сивруда, который ранее неоднократно угрожал в соцсетях убийством кандидату в президенты США Дональду Трампу. Об этом офис окружного шерифа сообщил в пятницу, 23 августа. Задержание Сивруда произошло 22 августа — в тот же день, когда экс-глава Белого дома приехал в округ для выступления на границе США и Мексики в рамках своих предвыборных мероприятий.

    Сивруд «в последние пару недель» опубликовал в неназванных социальных сетях как минимум два сообщения с «формулировками, указывающими на причинение телесных повреждений кандидату», уточнил телеканал CNN. Одно из сообщений было опубликовано 21 августа — за день до приезда Трампа в округ.

    Сивруд при этом уже находился в розыске в связи другими правонарушениями — в частности, вождении в нетрезвом виде, побеге с места преступления и как человек, не зарегистрировавший себя в качестве лица, совершившего преступление сексуального характера.

    В офисе шерифа заявили, что мужчина был «взят под стражу без инцидентов». Данные о нем были переданы Секретной службе США, она проводит дальнейшее расследование.

    Теги:
    Выборы в США СМИ Мировые новости Дональд Трамп
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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