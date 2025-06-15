Традиции, дембель и выбор молодежи: какой сегодня стала армия Казахстана

Армейские традиции

Военный аналитик, полковник запаса Дархан Данияров рассказал, какие традиции в армии Казахстана сохраняются до сих пор, а какие остались в прошлом. По его словам, армейские традиции — это не только свод уставов и процедур. Это дух службы, культура повседневной жизни и связь поколений.

— Я могу с уверенностью сказать: сегодня в казахстанской армии формируется своя самобытная, аутентичная традиция. Это не калька с чужого опыта, а результат нашей истории, менталитета и воспитания. Конечно, многое мы унаследовали от советской школы — дисциплину, организованность, вертикаль командования. Но с каждым годом усиливается национальный компонент. Все чаще казахский язык становится рабочим в армейских частях, особенно на уровне батальонов, полков и бригад. Молодые офицеры преимущественно казахоязычные. Это формирует новое культурное ядро, где традиционные ценности — уважение к старшим, коллективизм, ответственность — органично вплетаются в воинский быт, — отметил Дархан Данияров.

Сохранились и классические армейские устои: уважение к званию, боевому опыту, наставничество, командная честь. А вот неуставные отношения, грубость и унижения, по словам эксперта, постепенно уходят в прошлое. В армии действует система контроля, обращения солдат рассматриваются всерьез, а командиры несут персональную ответственность за дисциплину и моральный климат в подразделении.

— Идет мощная идеологическая и воспитательная работа. У нас не просто обучают военному делу — у нас воспитывают патриота, защитника. И поверьте, молодёжь это чувствует, — добавил он.

Символ «дембеля»

Особое место в армейской жизни занимают традиции, связанные с демобилизацией. Символический «дембель» остается одним из самых ярких моментов службы.

— Армия без традиций не живет. И особенно ярко они проявляются при демобилизации. Одна из самых трогательных традиций — встреча солдата после службы. Сейчас это уже не просто поездка домой, а настоящий тренд. В Сети появляются видео, как парней встречают с флагами, цветами, друзьями. Это красиво, по-настоящему трогательно: демонстрирует уважение к службе и гордость за сына, брата, друга. А главное — это дает молодым парням мотивацию: служба — это не что-то постыдное, а наоборот, почетный этап в жизни, — считает Дархан Данияров.

В частях также сохраняются добрые обычаи: «дембельское» фото в парадной форме, обмен памятными вещами, передача фляги, жетона или берета младшему солдату. В некоторых подразделениях до сих пор ведут дембельские альбомы и дневники — все это создает чувство причастности и преемственности.

— Особую роль играет наставничество. Солдаты сами организуют систему «напарников», когда опытный боец помогает новичку — в быту, на занятиях, в адаптации. Это не приказ, а традиция, которая делает службу легче и укрепляет коллектив, — отметил Дархан Данияров.

Есть в армии и ритуалы, связанные с первыми шагами в профессии.

— Я сам танкист, и у нас был такой обычай: после первого выстрела из пушки принято выпить колу из гильзы — символический момент, после которого новобранец официально считается танкистом. У десантников, у артиллеристов, у связистов — у всех есть свои элементы, свой воинский код, — добавил эксперт.

Интересно, что появилась еще одна важная и теплая традиция — чаты родителей военнослужащих в мессенджерах. Мамы и папы объединяются, чтобы поддерживать друг друга, делиться новостями, советами и просто разговаривать. Это помогает снизить тревожность и создать единое сообщество вокруг армейской службы.

Фото из личного архива Дархана Даниярова

Почему часть молодежи избегает армии

Дархан Данияров прокомментировал и причины, по которым часть молодых людей стремится уклониться от воинской службы.

— Надо признать: стереотипы есть. Идут они в основном из 90-х, когда армия действительно переживала непростые времена. Тогда были перегибы, неуставные отношения, бытовые трудности. Но эти времена прошли. Сегодня армия — это другая структура, с другим уровнем контроля, подготовки и идеологии. Конечно, остаются страхи: что будет тяжело, что потеряешь время. Но чаще всего это незнание и слухи. Когда ребята попадают в часть, они видят: да, есть дисциплина, есть распорядок, есть требования, но есть и справедливость, поддержка, чувство команды. А для многих — и настоящее раскрытие себя. Армия дает человеку внутреннюю силу, учит уважать старших, держать слово, быть ответственным за товарищей. Все больше молодых людей начинают воспринимать службу не как повинность, а как школу жизни, — подчеркнул эксперт.

Ранее первый заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов ответил, почему молодые казахстанцы все реже стремятся служить в армии.

Также Минобороны Казахстана разъяснило ситуацию с рейдами в отношении призывников. Султан Камалетдинов также сообщил, что если гражданин считает, что его права нарушены — он имеет полное право обратиться в суд.