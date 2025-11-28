РУ
    15:34, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Товарооборот между Казахстаном и Швейцарией достиг $1,1 млрд

    Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин открыл V заседание Казахстанско-Швейцарского делового совета в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    Товарооборот между Казахстаном и Швейцарией достиг $1,1 млрд
    Фото: Правительство РК

    В своем выступлении он отметил, что Швейцария остается одним из ведущих инвесторов в экономику Казахстана. Швейцарские компании работают в энергетике, машиностроении, пищевой и фармацевтической промышленности, а также в ряде технологичных направлений.

    Товарооборот между Казахстаном и Швейцарией достиг $1,1 млрд
    Фото: Правительство РК

    По итогам девяти месяцев 2025 года товарооборот между странами составил около $1,1 млрд. Казахстан заинтересован в расширении присутствия швейцарского бизнеса в сферах машиностроения, фармацевтики, медицины и биотехнологий, цифровизации, транспортно-логистической инфраструктуры и возобновляемых источников энергии. Вице-премьер подчеркнул, что Казахстан готов обеспечивать максимально благоприятные условия для инвесторов.

    Одним из значимых проектов сотрудничества является локализация производства пассажирских вагонов на базе «Штадлер Казахстан» в Астане. Заключен контракт на поставку 557 высокотехнологичных вагонов, первая партия ожидается к поставке до конца текущего года.

    Товарооборот между Казахстаном и Швейцарией достиг $1,1 млрд
    Фото: Правительство РК

    Отдельно Серик Жумангарин отметил интерес Казахстана к опыту Швейцарии, в частности, города Лугано, в развитии цифровых валют и применении технологий блокчейн.

    — Казахстан сегодня — это готовая платформа для формирования промышленных кластеров. Мы открыты к созданию консорциумов и углублению технологической кооперации — подчеркнул вице-премьер.

    По итогам работы заседания участники подписали ряд документов и соглашений, направленных на развитие сотрудничества и укрепление двусторонних торгово-экономических отношений в разных сферах взаимодействия.

    Товарооборот между Казахстаном и Швейцарией достиг $1,1 млрд
    Фото: Правительство РК

    Отметим, что Казахстанско-Швейцарский деловой совет (КШДС) — координационный и консультационный орган, созданный в 2012 г. для развития сотрудничества между деловыми кругами двух стран.

    Основные задачи КШДС:

    • укрепление торгово-инвестиционного взаимодействия;
    • поддержка прямых контактов и обмена информацией между бизнесом Казахстана и Швейцарии;
    • устранение барьеров в торгово-экономическом сотрудничестве;
    • подготовка рекомендаций по улучшению условий ведения бизнеса.

    Приоритетные направления сотрудничества — энергетика, машиностроение, ПТО и подготовка кадров, управление промышленными и бытовыми отходами, фармацевтика, железнодорожный транспорт.

    Ранее вице-президент Федерального совета Швейцарии Ги Пармелан в эксклюзивном интервью агентству Kazinform отметил, почему Казахстан стал ключевым партнером Берна в Центральной Азии, высказался об основных подходах в новой архитектуре доверия в мире растущей поляризации и назвал возможности для совместного развития — от цифровых технологий до водной дипломатии. 

    Теги:
    Серик Жумангарин Казахстан Правительство РК Сотрудничество Товарооборот Швейцария Международные отношения
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
