Товарооборот между Казахстаном и Швейцарией достиг $1,1 млрд

В своем выступлении он отметил, что Швейцария остается одним из ведущих инвесторов в экономику Казахстана. Швейцарские компании работают в энергетике, машиностроении, пищевой и фармацевтической промышленности, а также в ряде технологичных направлений.

Фото: Правительство РК

По итогам девяти месяцев 2025 года товарооборот между странами составил около $1,1 млрд. Казахстан заинтересован в расширении присутствия швейцарского бизнеса в сферах машиностроения, фармацевтики, медицины и биотехнологий, цифровизации, транспортно-логистической инфраструктуры и возобновляемых источников энергии. Вице-премьер подчеркнул, что Казахстан готов обеспечивать максимально благоприятные условия для инвесторов.

Одним из значимых проектов сотрудничества является локализация производства пассажирских вагонов на базе «Штадлер Казахстан» в Астане. Заключен контракт на поставку 557 высокотехнологичных вагонов, первая партия ожидается к поставке до конца текущего года.

Фото: Правительство РК

Отдельно Серик Жумангарин отметил интерес Казахстана к опыту Швейцарии, в частности, города Лугано, в развитии цифровых валют и применении технологий блокчейн.

— Казахстан сегодня — это готовая платформа для формирования промышленных кластеров. Мы открыты к созданию консорциумов и углублению технологической кооперации — подчеркнул вице-премьер.

По итогам работы заседания участники подписали ряд документов и соглашений, направленных на развитие сотрудничества и укрепление двусторонних торгово-экономических отношений в разных сферах взаимодействия.

Фото: Правительство РК

Отметим, что Казахстанско-Швейцарский деловой совет (КШДС) — координационный и консультационный орган, созданный в 2012 г. для развития сотрудничества между деловыми кругами двух стран.

Основные задачи КШДС:

укрепление торгово-инвестиционного взаимодействия;

поддержка прямых контактов и обмена информацией между бизнесом Казахстана и Швейцарии;

устранение барьеров в торгово-экономическом сотрудничестве;

подготовка рекомендаций по улучшению условий ведения бизнеса.

Приоритетные направления сотрудничества — энергетика, машиностроение, ПТО и подготовка кадров, управление промышленными и бытовыми отходами, фармацевтика, железнодорожный транспорт.

