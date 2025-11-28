Товарооборот между Казахстаном и Швейцарией достиг $1,1 млрд
Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин открыл V заседание Казахстанско-Швейцарского делового совета в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.
В своем выступлении он отметил, что Швейцария остается одним из ведущих инвесторов в экономику Казахстана. Швейцарские компании работают в энергетике, машиностроении, пищевой и фармацевтической промышленности, а также в ряде технологичных направлений.
По итогам девяти месяцев 2025 года товарооборот между странами составил около $1,1 млрд. Казахстан заинтересован в расширении присутствия швейцарского бизнеса в сферах машиностроения, фармацевтики, медицины и биотехнологий, цифровизации, транспортно-логистической инфраструктуры и возобновляемых источников энергии. Вице-премьер подчеркнул, что Казахстан готов обеспечивать максимально благоприятные условия для инвесторов.
Одним из значимых проектов сотрудничества является локализация производства пассажирских вагонов на базе «Штадлер Казахстан» в Астане. Заключен контракт на поставку 557 высокотехнологичных вагонов, первая партия ожидается к поставке до конца текущего года.
Отдельно Серик Жумангарин отметил интерес Казахстана к опыту Швейцарии, в частности, города Лугано, в развитии цифровых валют и применении технологий блокчейн.
— Казахстан сегодня — это готовая платформа для формирования промышленных кластеров. Мы открыты к созданию консорциумов и углублению технологической кооперации — подчеркнул вице-премьер.
По итогам работы заседания участники подписали ряд документов и соглашений, направленных на развитие сотрудничества и укрепление двусторонних торгово-экономических отношений в разных сферах взаимодействия.
Отметим, что Казахстанско-Швейцарский деловой совет (КШДС) — координационный и консультационный орган, созданный в 2012 г. для развития сотрудничества между деловыми кругами двух стран.
Основные задачи КШДС:
- укрепление торгово-инвестиционного взаимодействия;
- поддержка прямых контактов и обмена информацией между бизнесом Казахстана и Швейцарии;
- устранение барьеров в торгово-экономическом сотрудничестве;
- подготовка рекомендаций по улучшению условий ведения бизнеса.
Приоритетные направления сотрудничества — энергетика, машиностроение, ПТО и подготовка кадров, управление промышленными и бытовыми отходами, фармацевтика, железнодорожный транспорт.
Ранее вице-президент Федерального совета Швейцарии Ги Пармелан в эксклюзивном интервью агентству Kazinform отметил, почему Казахстан стал ключевым партнером Берна в Центральной Азии, высказался об основных подходах в новой архитектуре доверия в мире растущей поляризации и назвал возможности для совместного развития — от цифровых технологий до водной дипломатии.