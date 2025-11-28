Казахстан — ключевой партнер в регионе — Вице-президент Федерального совета Швейцарии Ги Пармелан

— Казахстан и Швейцария поддерживают прочное партнерство. Способствует ли нынешний уровень двусторонних отношений полному раскрытию существующего потенциала?

— Казахстан является ключевым звеном в развитии современного транспортного коридора из Азии в Европу (Транскаспийский международный транспортный маршрут, «Средний коридор»). Это открывает широкие возможности для сотрудничества в сфере транспорта и логистики. В железнодорожном секторе Швейцария предлагает широкий спектр передовой продукции. Я высоко оцениваю сотрудничество компании Stadler Rail с казахстанскими железными дорогами по поставке современных поездов и созданию центра технического обслуживания в Казахстане.

Швейцарские компании, работающие в сферах водного менеджмента и водной инфраструктуры, проявляют значительный интерес к обмену опытом и участию в инфраструктурных проектах Казахстана.

Мы начали сотрудничество в области ядерной энергетики через импорт урана из Казахстана. Наши компании заинтересованы в расширении взаимодействия в областях управления ядерными отходами и страхования ядерных рисков. Казахстанские студенты также могут воспользоваться образовательными программами по ядерной энергетике в Швейцарии. Наши компании ожидают стабильных условий для коммерческой деятельности и зарубежных инвестиций: это предполагает правовые гарантии, защиту интеллектуальной собственности и защиту данных. В связи с этим я приветствую шаги, предпринятые Правительством Казахстана, которые движутся в многообещающем направлении. Швейцарские компании внимательно следят за масштабными реформами, запущенными в Казахстане в 2022 году.

— В условиях нарастающей глобальной поляризации как дипломатический опыт Казахстана и Швейцарии может стать ориентиром и моделью для других государств?

— И Швейцария, и Казахстан считают, что соблюдение международного права и диалог являются ключевыми условиями мирного и процветающего мира. Сегодня мир, разделенный противоречиями, характеризуется поляризацией и подходом «прежде всего — я», что не способствует поиску ответов на растущие глобальные вызовы, требующие международного сотрудничества и коллективных решений. В этом контексте роль Казахстана и Швейцарии, как стран-мостов, становится особенно востребованной. Подобно Казахстану, Швейцария является сторонником многосторонней системы и активно поддерживает многосторонние инициативы.

— Чем обусловлен интерес Швейцарии к Среднему коридору? Какие преимущества этот коридор может получить от швейцарских инвестиций и технологического опыта?



— В 2021 году правительство Швейцарии совместно с частным сектором запустило инициативу Team Switzerland Infrastructure, которая способствует доступу швейцарских компаний к крупнейшим международным инфраструктурным проектам, особенно тем, которые объединяют устойчивость, техническое совершенство и инновации.

Помимо швейцарских федеральных структур, ключевыми участниками являются ассоциации Swissmem и Swissrail, ассоциация инженеров и архитекторов suisse.ing, Швейцарское агентство страхования экспортных рисков SERV и агентство по продвижению экспорта Switzerland Global Enterprise (S-GE).

Team Switzerland Infrastructure может содействовать установлению прямых контактов между казахстанскими организациями и швейцарскими компаниями. Наши отрасли, связанные с инфраструктурой, готовы делиться опытом в ключевых направлениях — транспорт, энергетика, а также управление водными ресурсами и отходами. В транспортном секторе швейцарские компании предлагают высокоинновационные решения для железных дорог, городского транспорта, аэропортов, автомобильных дорог, а также портов, мостов и тоннелей.

— Каковы перспективы Казахстана и Швейцарии в развитии передовых цифровых технологий?

— Я убежден, что существует значительный потенциал для партнерства с Казахстаном в области передовых цифровых технологий. Обе наши страны понимают, что искусственный интеллект, высокопроизводительные вычисления и надежная цифровая инфраструктура являются стратегическими активами для экономического роста, инноваций и государственных услуг.

Начальные перспективы сотрудничества в сферах цифровых технологий, ИИ, финтеха и цифровой экономики уже обсуждались в Лугано в прошлом месяце между вице-премьером и министром искусственного интеллекта и цифрового развития Жасланом Мадиевым и мэром Лугано на полях форума Plan B.

Швейцарские и казахстанские компании могут сотрудничать, продвигая цифровые решения, в том числе в таких секторах, как энергетика, логистика и здравоохранение, где обе страны обладают значительным потенциалом. Важно продвигать ответственное и этичное использование ИИ, обеспечивая, чтобы новые технологии служили людям и поддерживали устойчивое развитие.

— Как Швейцария и программа Blue Peace могут помочь Казахстану и странам Центральной Азии выстроить совместное управление водными ресурсами и укрепить региональное сотрудничество?

— Роль воды в обеспечении мира, стабильности и регионального сотрудничества является ключевой. Инициатива Blue Peace была запущена Швейцарией в 2010 году с целью продвижения водного сотрудничества через границы, отрасли и поколения. В Центральной Азии мы работаем вместе с партнерами с 2017 года, объединяя гидродипломатию, региональные проекты по водному сотрудничеству, подготовку экспертов и вовлечение молодежи.

Инициатива Blue Peace Центральная Азия стала ключевой платформой для диалога, совместных решений и укрепления водного управления, внося вклад в устойчивое развитие региона. Швейцария гордится поддержкой этой инициативы и уверена, что ее дальнейшее развитие принесет ощутимую пользу странам и населению Центральной Азии.

— Как Вы оцениваете перспективы казахстанско-швейцарского сотрудничества в агросекторе на фоне планов крупных компаний, таких как Harvest Agro и Swiss Re, инвестировать миллионы долларов в аграрную отрасль Казахстана?

— Ряд швейцарских компаний проявляют интерес к экспорту животноводческой продукции в Казахстан. Наши экспортеры рассматривают вашу страну как важный растущий рынок, особенно в части экспорта молочных продуктов и генетического материала для молочных пород. Несколько швейцарских компаний поставляют и производят удобрения для казахстанских фермеров. Швейцарские власти приветствовали бы укрепление двусторонних связей, развитие прямой торговли и обмен знаниями между нашими странами.

— Какие новые возможности для партнерства между университетами и научно-исследовательскими институтами Казахстана и Швейцарии Вы видите, и планируется ли расширение программ обмена для студентов и молодых специалистов?



— Швейцарская система образования, научных исследований и инноваций поощряет инициативное сотрудничество, которое развивается напрямую между университетами, организациями или отдельными исследователями. Мы убеждены, что в сфере исследований и инноваций распознавание новшеств и конструктивная работа с ними — задача, которая должна решаться «снизу вверх» самими участниками научно-инновационного процесса.

Научные связи между Казахстаном и Швейцарией остаются прочными и поддерживаются различными инструментами. Сотрудничество в области научных исследований осуществляется прежде всего через Швейцарские правительственные стипендии для иностранных исследователей, а также посредством совместных проектов, финансируемых на конкурсной основе (Швейцарский национальный научный фонд, рамочные программы ЕС по научным исследованиям).