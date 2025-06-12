Товарооборот между Казахстаном и Ираном превысил $340 млн

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с делегацией Исламской Республики Иран во главе с министром сельскохозяйственного джихада Голамрезой Нури Гезельдже.

На встрече присутствовали министры сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, торговли и интеграции РК — Арман Шаккалиев, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай и др.

Внимание уделено результатам работы 20-го заседания Казахстанско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству по реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств по наращиванию взаимного товарооборота.

Рассмотрены совместные планы профильных ведомств по дальнейшему развитию сотрудничества двух стран в области сельского хозяйства, в частности, наращиванию торговли сельхозпродукцией и содействию развитию транзитно-логистической инфраструктуры.

Казахстан намерен увеличить экспорт зерна до 2 млн тонн пшеницы и 1 млн тонн ячменя в год. За 4 месяца текущего года экспорт отечественной продукции АПК вырос в 3 раза и составил $116 млн.

В свою очередь, иранская сторона выразила заинтересованность в обмене опытом в области животноводства и птицеводства.

Перспективным направлением является реализация совместных проектов по переработке сельскохозяйственной продукции с высокой добавленной стоимостью. На примере запуска в РК заводов по производству сафлорового масла компании Kaz-Ir Agro и производству картофеля фри Solico Group рассмотрены вопросы развития инвестиционного сотрудничества.

При обсуждении взаимодействия в сфере транспорта и логистики участниками встречи выражена совместная заинтересованность в увеличении транзитного потенциала Каспийского моря и расширении возможностей транспортного коридора «Север-Юг». За 5 месяцев текущего года объем грузоперевозок по данному маршруту через Казахстан вырос на 74% и достиг 1,5 млн тонн грузов.

По итогам встречи отмечено, что соответствующими государственными органами стран создана рабочая группа для оперативной реализации намеченных планов по наращиванию торгово-экономического сотрудничества.

В пресс-службе Правительства отметили, что в 2024 году товарооборот между Казахстаном и Ираном превысил $340 млн. За 4 месяца текущего года данный показатель увеличился на 78,3% до $173,5 млн.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Казахстаном и Словакией вырос на 46%.