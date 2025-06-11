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    17:34, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Товарооборот между Казахстаном и Словакией вырос на 46%

    Премьер-министры Казахстана и Словакии обсудили торгово-экономическое сотрудничество и приняли участие в совместном бизнес-форуме, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    Товарооборот между Казахстаном и Словакией вырос на 46%
    Фото: Правительство

    Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с Премьер-министром Словацкой Республики Робертом Фицо, прибывшим с первым официальным визитом в РК. В ходе встречи обсуждены вопросы развития торгово-экономического сотрудничества.

    — Словакия является надежным партнером Казахстана в Европейском Союзе. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев придает особое значение развитию всестороннего стратегического партнерства со Словацкой Республикой. У наших стран много общего в области развития промышленности, сельского хозяйства, высококвалифицированного человеческого капитала, а также выгодное географическое положение. Все это служит прочной основой для дальнейшего укрепления казахстанско-словацких отношений, — подчеркнул Олжас Бектенов.

    Товарооборот между Казахстаном и Словакией вырос на 46%
    Фото: Правительство

    — Встречи глав государств и премьер-министров являются мобилизирующим компонентом для реализации проектов. У нас имеется заинтересованность не только в увеличении товарооборота, но и в создании совместных производств, — отметил Роберт Фицо.

    В прошлом году товарооборот между двумя странами составил $140 млн, за 4 месяца текущего года объем взаимной торговли увеличился на 46%. Обозначена важность дальнейших мер по диверсификации структуры торговли и расширению номенклатуры товаров и услуг.

    Казахстан заинтересован в углублении сотрудничества в сельском хозяйстве с созданием совместных предприятий и обменом опытом в области органического производства, развитии эффективных транспортно-логистических маршрутов, обеспечивающих устойчивый доступ к международным рынкам.

    С учетом поступающих в Правительство РК обращений со стороны отечественных перевозчиков Олжас Бектенов инициировал рассмотрение вопроса дальнейшего увеличения квоты на разрешение транзитных грузоперевозок. Стороны подтвердили приверженность укреплению всестороннего взаимовыгодного сотрудничества и полной реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Роберта Фицо в Казахстан.

    По итогам переговоров премьер-министры приняли участие в бизнес-форуме «Казахстан — Словакия». Представители деловых кругов двух стран обсудили вопросы налаживания связей в новых областях, представляющих взаимный интерес. Словацкий бизнес в РК активно представлен в таких сферах, как здравоохранение, энергетика, пищевая отрасль и др.

    В своем выступлении Олжас Бектенов пригласил инвесторов и представителей словацкого бизнес-сообщества к совместной реализации проектов. Выделены перспективные направления для сотрудничества и активизации долгосрочных связей, содействующих экономическому росту, такие как промышленность, энергетика, сельское хозяйство, военно-промышленный комплекс и др. Важным является обмен опытом в области управления водными ресурсами в рамках реализуемой Казахстаном Партнерской водной инициативы, согласно которой предусмотрена модернизация водохозяйственной инфраструктуры, внедрение современных ирригационных систем и др.

    Внимание также уделено созданным в Казахстане условиям для IT-специалистов. Международный технопарк Astana Hub на сегодня поддерживает более 1,5 тыс. стартапов, в том числе таких мировых технологических лидеров, как Google, Microsoft и др. Инновационный IT-сектор Словакии приглашен к реализации стартапов на базе цифровой экосистемы.

    Закрывая работу форума, премьер-министры Казахстана и Словакии выразили твердую нацеленность на качественное расширение всестороннего взаимовыгодного партнерства.

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступили перед представителями средств массовой информации.

    Теги:
    Словакия Казахстан Правительство РК Международные отношения Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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