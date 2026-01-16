Торги глобальными бумагами на KASE выросли почти в четыре раза

По данным Казахстанской фондовой биржи, на конец декабря 2025 года в секторе KASE Global находились 68 ценных бумаг 59 иностранных эмитентов, включая 47 акций и 21 ETF.

В течение года перечень инструментов был расширен за счет включения ProShares Short Bitcoin ETF, ProShares Ultra Ether ETF и iShares China Large-Cap ETF.

Среднедневной объем торгов в секторе составил 701,8 млн тенге, среднедневное количество сделок — 1 235, средний объем одной сделки — 568,5 тыс. тенге.

Наибольшая торговая активность в 2025 году пришлась на следующие инструменты:

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO_KZ) — 94 тыс. сделок на сумму 37,3 млрд тенге;

NVIDIA Corp. (NVDA_KZ) — 35 тыс. сделок на 20,7 млрд тенге;

Intel Corporation (INTC_KZ) — 23 тыс. сделок на 25,0 млрд тенге.

В структуре инвесторов наибольшую долю составили прочие юридические лица — 42,4%, физические лица — 38,9%, брокерско-дилерские организации — 18,7%.

Доля нерезидентов оценивается в 3,6%.

Ранее сообщалось, что объем торгов акциями на KASE в 2025 году увеличился на 14,7% по сравнению с 2024 годом и составил 342,1 млрд тенге.