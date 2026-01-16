Торги глобальными бумагами на KASE выросли почти в четыре раза
Объем торгов в секторе KASE Global по итогам 2025 года достиг 172,7 млрд тенге, увеличившись по сравнению с 2024 годом в 3,7 раза, или на 126,1 млрд тенге, передает агентство Kazinform.
По данным Казахстанской фондовой биржи, на конец декабря 2025 года в секторе KASE Global находились 68 ценных бумаг 59 иностранных эмитентов, включая 47 акций и 21 ETF.
В течение года перечень инструментов был расширен за счет включения ProShares Short Bitcoin ETF, ProShares Ultra Ether ETF и iShares China Large-Cap ETF.
Среднедневной объем торгов в секторе составил 701,8 млн тенге, среднедневное количество сделок — 1 235, средний объем одной сделки — 568,5 тыс. тенге.
Наибольшая торговая активность в 2025 году пришлась на следующие инструменты:
- ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO_KZ) — 94 тыс. сделок на сумму 37,3 млрд тенге;
- NVIDIA Corp. (NVDA_KZ) — 35 тыс. сделок на 20,7 млрд тенге;
- Intel Corporation (INTC_KZ) — 23 тыс. сделок на 25,0 млрд тенге.
В структуре инвесторов наибольшую долю составили прочие юридические лица — 42,4%, физические лица — 38,9%, брокерско-дилерские организации — 18,7%.
Доля нерезидентов оценивается в 3,6%.
Ранее сообщалось, что объем торгов акциями на KASE в 2025 году увеличился на 14,7% по сравнению с 2024 годом и составил 342,1 млрд тенге.