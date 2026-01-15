Объем торгов акциями на KASE в прошлом году вырос почти на 15%

По данным KASE, капитализация рынка акций с начала года выросла на 18,7% — или на 6,1 трлн тенге, достигнув 39,0 трлн тенге (77,6 млрд USD).

— На конец 2025 года в торговых списках биржи находились акции 87 наименований 74 эмитентов, из которых два наименования допущены к обращению в секторе «Нелистинговые ценные бумаги», — отметили в фонде.

Среднедневной объем торгов составил 1 390,5 млн тенге (на вторичном рынке — 1 242,2 млн тенге), среднедневное количество сделок — 11 420, средний объем одной сделки — 121,8 тыс. тенге (на вторичном рынке — 109,0 тыс. тенге).

На первичном рынке наиболее активными были институциональные инвесторы (72,6%), физические лица составили 14,3%, брокерско-дилерские организации — 12,9%, прочие юридические лица — 0,1%. Участие нерезидентов составило 1,4%.

На вторичном рынке объем торгов вырос на 22,9% или 56,9 млрд тенге, достигнув 305,6 млрд тенге. Основную активность проявили физические лица — 55,8% брутто-оборота, брокерско-дилерские организации — 13,2%, банки — 1,7%, другие институциональные инвесторы — 2,2%, прочие юридические лица — 27,1%, участие нерезидентов — 8,3%.

Ранее сообщалось, что Казахстанская фондовая биржа открыла регуляторную «песочницу» для ETF (Exchange Traded Funds) на цифровые активы.