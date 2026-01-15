Инвесторы смогут торговать ETF на криптовалюты на KASE

— Площадка ETF, которую мы утвердили в рамках песочницы, будет наполнятся похожими инструментами в этой части. Руководствоваться в первую очередь мы будем спросом, который будут заявлять наши участники, и готовностью провайдеров приносить нам такие инструменты. Инфраструктура и нормативно-технологическая база у нас готова. Мы буквально с 1 января открыли эти ворота и сейчас ждем приток, — сообщил глава KASE Адиль Мухамеджанов на брифинге.

Спикер также рассказал о развитии торгов цифровыми финансовыми активами, которые формируются в рамках нового законодательства.

— Это новое направление, которое будут отвечать требованиям нового закона, который Национальный банк вместе с АРРФР финализирует. Мы ожидаем принятия подзаконных нормативных актов, которые детализируют подходы к торгам, — отметил он.

По его словам, биржа видит для себя две ключевые роли в этом сегменте. Первая — оператор цифровой платформы, обеспечивающий токенизацию базовых активов. Вторая — организация торгов цифровыми финансовыми активами, включая токенизированные инструменты, стейблкоины и криптовалюты.

— Со стороны биржи работа по принятию необходимых законных и подзаконных актов уже начата, — подчеркнул Мухамеджанов.

Говоря о выборе инвестиционных инструментов, глава KASE подчеркнул, что он определяется стратегией и риск-аппетитом инвестора. Биржа при этом предоставляет инфраструктуру, позволяющую инвесторам как приобретать диверсифицированные фонды, так и работать с отдельными инструментами в соответствии с их предпочтениями.

Ранее KASE не исключала возможность запуска торгов цифровым тенге.