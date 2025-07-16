KASE не исключает возможность запуска торгов цифровым тенге

На пресс-конференции, посвященной итогам работы биржевого рынка за первое полугодие 2025 года, глава KASE сообщил, что Национальный банк совместно с регулятором и участниками рынка находится на завершающем этапе подготовки и принятия закона «О цифровых финансовых активах».

— Я считаю, что у Казахстанской фондовой биржи есть большое место в этом новом цифровом мире. Мы совместно с Центральным депозитарием как раз занимаемся организацией нашей внутренней архитектуры взаимодействия для участия на новом рынке, – сказал он.

Он отметил, что рынок цифровых активов становится большим, популярным и интересным для размещения. KASE, по его словам, намерена активно интегрироваться в эту сферу.

— Это и отдельный инструмент, и отдельная площадка. Конечно, мы можем придумывать как интегрировать данные активы в текущую систему, но, наверное, проще создавать отдельные секторы для обращения цифровых финансовых активов. И, соответственно, с ними появится новый инструмент, те же токенизированные инструменты, – добавил А. Мухамеджанов.

Глава биржи также отметил, что вся архитектура и механизмы регулирования будут окончательно сформированы после принятия закона и соответствующих нормативных актов. Только тогда можно будет говорить о конкретных сроках запуска торгов цифровыми финансовыми активами.

Отвечая на вопрос журналистов о возможной торговле цифровым тенге на бирже, Мухамеджанов заявил, что не исключает такой возможности.

Пилотный проект цифрового тенге был запущен еще в ноябре 2023 года. Его полноценный запуск ожидается к концу этого года.

Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что внедрение цифрового тенге станет важным инструментом для повышения прозрачности и контроля за целевым использованием бюджетных средств.