KASE не исключает возможность запуска торгов цифровым тенге
Председатель правления KASE Адиль Мухамеджанов считает, что Казахстанская фондовая биржа имеет потенциал стать одним из ключевых игроков на рынке цифровых финансов, передает корреспондент агентства Kazinform.
На пресс-конференции, посвященной итогам работы биржевого рынка за первое полугодие 2025 года, глава KASE сообщил, что Национальный банк совместно с регулятором и участниками рынка находится на завершающем этапе подготовки и принятия закона «О цифровых финансовых активах».
— Я считаю, что у Казахстанской фондовой биржи есть большое место в этом новом цифровом мире. Мы совместно с Центральным депозитарием как раз занимаемся организацией нашей внутренней архитектуры взаимодействия для участия на новом рынке, – сказал он.
Он отметил, что рынок цифровых активов становится большим, популярным и интересным для размещения. KASE, по его словам, намерена активно интегрироваться в эту сферу.
— Это и отдельный инструмент, и отдельная площадка. Конечно, мы можем придумывать как интегрировать данные активы в текущую систему, но, наверное, проще создавать отдельные секторы для обращения цифровых финансовых активов. И, соответственно, с ними появится новый инструмент, те же токенизированные инструменты, – добавил А. Мухамеджанов.
Глава биржи также отметил, что вся архитектура и механизмы регулирования будут окончательно сформированы после принятия закона и соответствующих нормативных актов. Только тогда можно будет говорить о конкретных сроках запуска торгов цифровыми финансовыми активами.
Отвечая на вопрос журналистов о возможной торговле цифровым тенге на бирже, Мухамеджанов заявил, что не исключает такой возможности.
Пилотный проект цифрового тенге был запущен еще в ноябре 2023 года. Его полноценный запуск ожидается к концу этого года.
Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что внедрение цифрового тенге станет важным инструментом для повышения прозрачности и контроля за целевым использованием бюджетных средств.