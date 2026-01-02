21:06, 01 Январь 2026 | GMT +5
Токаев направил соболезнования Президенту Швейцарии
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Швейцарской Конфедерации Ги Пармелану в связи с трагическими последствиями пожара на горнолыжном курорте Кран-Монтана, который привел к многочисленным человеческим жертвам, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Президент Казахстана передал слова поддержки семьям погибших и пострадавшим, а также выразил солидарность с народом Швейцарии в этот тяжелый момент.
Напомним, новогодняя ночь на элитном курорте в Швейцарии закончилась пожаром и гибелью людей. Власти Швейцарии подтвердили, что при пожаре погибли «несколько десятков» человек, пострадали порядка 100 посетителей. Среди причин - поджог либо фейерверки.