ТЭЦ Казахстана после аварий: какие изменения произошли

Прошедшая зима была относительно мягкой и комфортной для Правительства, несмотря на износ теплоэлектроцентралей, который достиг 66 процентов, и для местных органов власти. Однако во время сильных морозов и метелей ТЭЦ в Петропавловске, Риддере и Экибастузе дали сбои, вызвав беспокойство у населения. В прошлом году в ряде регионов отопление начали подавать уже в начале октября, что подчеркивает необходимость оперативной подготовки к следующему отопительному сезону, передает агентство Kazinform.

По данным Министерства энергетики, в Казахстане действуют 37 ТЭЦ. На данный момент на всех электростанциях проводятся текущие и капитальные ремонты. В 2024 году планируется капитальный ремонт 10 энергоблоков, 55 котельных и 45 турбин. На 2 энергоблоках, 27 котельных и 22 турбинах работы ведутся, на 5 энергоблоках, 25 котельных и 17 турбинах ремонт уже завершен.

Фото: maek.kz

— В текущем году на ремонт и реконструкцию тепловых электростанций выделено 327 миллиардов тенге. На ремонт ТЭЦ в Кызылорде, Кентау, Экибастузе, Риддере и котельных в Кокшетау выделено дополнительно 22,6 миллиарда тенге. В целом, на данный момент работы выполнены на 70 процентов, — сообщили в Министерстве.

Однако ремонт на ТЭЦ в Карагандинской и Мангистауской областях отстает от графика. В частности, на ТЭЦ-2 АО Qarmet не завершен ремонт котельной № 2 и не начат ремонт котельной № 1, а ремонт котельной № 7 ведется с отставанием. На Мангистауском атомно-энергетическом комбинате затягиваются работы на турбине № 4, а также не завершена подготовка документов для определения подрядчика.

Правительством были выделены значительные средства для МАЭК.

Фото: primeminister.kz

— Из года в год повторяются факты произвольного изменения утвержденного графика ремонтных работ, несоблюдения сроков подготовки документов и накопления запасов топлива. Если бы каждый относился к своему делу ответственно, таких неприятных ситуаций не возникало бы. На наших заседаниях и совещаниях неоднократно говорилось акимам областей, что нужно обращать внимание на слабые места. Кроме того, давались поручения называть конкретные обстоятельства, которые могут создать риски во время ремонтной кампании, оперативно принимать меры. Но прошло 3 месяца, все остается по-прежнему, изменений мало. Эти регионы все еще отстают, запаздывают, откладывают. Сейчас Министерство энергетики начало выдавать предприятия паспорта готовности к отопительному сезону. В случае отказа выдачи паспорта готовности ТЭЦ, будет рассматриваться прямая ответственность курирующих заместителей акимов этих регионов, — сказал Премьер-министр.

Министерство энергетики уверяет, что все ремонтные работы будут завершены до начала отопительного сезона.

— Ремонтные работы идут в соответствии с графиком, и до начала сезона ТЭЦ будут обеспечены необходимым оборудованием для стабильного теплоснабжения, — заявили в ведомстве.

2 сентября Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании поручил утвердить Национальный проект модернизации энергетики и коммунального хозяйства до конца года.

Для реализации этого проекта потребуется более 10 трлн тенге. Как сообщил вице-премьер Канат Бозумбаев, проведен анализ состояния инфраструктуры, показавший, что износ сетей на 22 теплоснабжающих предприятиях составляет от 65 до 90 процентов, на 18 объектах электроснабжения от 70 до 97 процентов, на 13 предприятиях водоснабжения от 70 до 100 процентов, на 24 водоотводящих предприятиях от 70 до 100 процентов.

Для снижения износа коммунальной инфраструктуры до 50 процентов нужно привлечь инвестиции:

для модернизации 2,2 тысячи километров сетей теплоснабжения около 2,5 трлн тенге;

для модернизации 114,7 тысячи километров сетей электроснабжения более 3,2 трлн тенге;

для модернизации 5,3 тысячи километров сетей водоснабжения около 900 млрд тенге;

для модернизации 3 тысяч километров сетей водоотведения более 1,3 трлн тенге.

— Средний уровень износа 55 действующих энергопроизводящих организаций с общей установленной мощностью 20,4 ГВт — 56 процентов. Для снижения износа станций до 25 процентов и повышения установленной мощности до 32,6 ГВт нужно около 2,3 триллиона тенге инвестиций. По предварительной оценке для реализации Национального проекта (Национальный проект модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры) нужны более 10 триллионов тенге инвестиций. Для инвестиционной привлекательности Нацпроекта будут внесены необходимые изменения в тарифную методологию. Предлагается принять правительственные и ведомственные акты, дающие возможность гарантирования необходимого уровня соответствующих тарифов для финансовых институтов и инвесторов, а также возможность возврата инвестиций и кредитов. Для усиления гарантий возврата инвестиций будут заключаться трехсторонние соглашения между финансовыми институтами, получателями кредитов и регулирующим органом, — сказал К.Бозумбаев.

Следует отметить, что в трех областных центрах, а именно в Семее, Усть-Каменогорске и Кокшетау будут построены новые ТЭЦ. Уже начата работа по разработке технико-экономического обоснования для всех трех станций. Окончательные сроки реализации проектов будут известны после разработки всей проектной документации, включая ТЭО и проектно-сметную документацию.

— По предварительному плану, завершение строительства ТЭЦ в Кокшетау прогнозируется в 3-м квартале 2029 года, ТЭЦ в Семее в 2029 году, а ТЭЦ в Усть-Каменогорске в 2030 году, — сообщили из Министерства энергетики.

Напомним, после крупной аварии на Экибастузской ТЭЦ в 2022 году Президент поручил Премьер-министру Алихану Смаилову рассмотреть возвращение проблемных энергетических активов в государственную собственность. В итоге, государство приобрело Экибастузскую ТЭЦ за один тенге, и в июне этого года станция перешла в доверительное управление компании «Самрук-Энерго» через дочернее предприятие ТОО «Energy Solution Center».

Риддерская ТЭЦ также оказалась в государственном управлении после трудных переговоров и аварий в 2022 году. В апреле прошлого года владельцы согласились передать ТЭЦ в коммунальную собственность.

ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в Актау и Мангистауской области также перешли в коммунальную собственность в ноябре 2022 года.

Эффективность этих ТЭЦ покажет предстоящий отопительный сезон. После 2022 года, когда проблемы с сетями стали очевидны, подготовка к зиме получила особое внимание.