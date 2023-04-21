Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Восточно-Казахстанская область

Новый владелец передаст Риддерскую ТЭЦ в госсобственность

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Апреля 2023, 13:23
Новый владелец передаст Риддерскую ТЭЦ в госсобственность

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Новый владелец Риддерской ТЭЦ согласился передать теплоэлектроцентраль в коммунальную собственность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

АО «РИДДЕР ТЭЦ» было куплено ТОО «RNGK» в январе текущего года. С тех пор в центре произошло несколько аварий и ситуация не улучшилась. Несмотря на то, что акимат Восточно-Казахстанской области выступил с предложением передать ТЭЦ в коммунальную собственность, руководство компании до этого времени не давало своего согласия.

Теперь директор ТОО Виталий Шаров направил письмо в акимат области и сообщил, что готов передать ТЭЦ на баланс государства.

«На сегодняшний день у ТЭЦ есть долги перед поставщиками угля, мазута, организациями, выполнявшими ремонт, и по электроэнергии. Есть неисполненные обязательства перед третьими лицами. Поэтому мы согласны с передачей объекта в государственную собственность и готовы обсудить условия», – сказал он.

Напомним, недавно произошло еще одно происшествие на ТЭЦ в Риддере - вышла из строя котельная с высокой напряженностью.


Энергетика   Восточно-Казахстанская область   Регионы   ТЭЦ  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Земельный кодекс РК внесены изменения
В Земельный кодекс РК внесены изменения
Марат Мурзиев назначен заместителем  акима Атырауской области
Марат Мурзиев назначен заместителем  акима Атырауской области
Как отдыхаем в мае 2023 года в Казахстане
Как отдыхаем в мае 2023 года в Казахстане
Я не виновен - Серик Кудебаев выступил с последним словом в суде
Я не виновен - Серик Кудебаев выступил с последним словом в суде
Акимы обязаны ежеквартально размещать информацию по свободным земельным участкам - Высшая аудиторская палата
Акимы обязаны ежеквартально размещать информацию по свободным земельным участкам - Высшая аудиторская палата
Ушла из жизни супруга Олжаса Сулейменова
Ушла из жизни супруга Олжаса Сулейменова
Какую поддержку получают отечественные компании в привлечении зарубежных инвестиций
Какую поддержку получают отечественные компании в привлечении зарубежных инвестиций
Проект «Зеленый водород» особенный с точки зрения задела на будущее — Kazakh invest
Проект «Зеленый водород» особенный с точки зрения задела на будущее — Kazakh invest
Без реформы квазигосударственного сектора сложно будет достичь общенационального успеха – Тимур Сулейменов
Без реформы квазигосударственного сектора сложно будет достичь общенационального успеха – Тимур Сулейменов