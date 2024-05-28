Когда начнется строительство ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске

Какие ТЭЦ и когда будут построены Россией в Казахстане, сообщил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

На брифинге после заседания Правительства журналисты поинтересовались у главы Минэнерго, начнет ли Россия строительство ТЭЦ в Кокшетау до конца года.

- Да, подтверждаю. В этом году по Кокшетау начнем строительство. По остальным, в Семее и Усть-Каменогорске, идет активный процесс разработки ТЭО, до конца года планируем утвердить и в соответствии с графиком в следующем году приступим к строительству ТЭЦ. Это угольные станции, которые имеют возможность работы и на газовом топливе. То есть у них будет режим, который при смене форсунок позволит этим ТЭЦ работать и на газовом топливе, - пояснил Алмасадам Саткалиев.

Ранее на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России заместитель Премьер-министра РК Серик Жумангарин сообщил о том, что Россия построит в Казахстане три ТЭЦ. Место строительства ТЭЦ в Кокшетау уже выбрано.