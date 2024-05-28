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    14:30, 28 Май 2024 | GMT +6

    Когда начнется строительство ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске

    ТЭЦ
    Фото: pixabay.com

    Какие ТЭЦ и когда будут построены Россией в Казахстане, сообщил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    На брифинге после заседания Правительства журналисты поинтересовались у главы Минэнерго, начнет ли Россия строительство ТЭЦ в Кокшетау до конца года. 

    - Да, подтверждаю. В этом году по Кокшетау начнем строительство. По остальным, в Семее и Усть-Каменогорске, идет активный процесс разработки ТЭО, до конца года планируем утвердить и в соответствии с графиком в следующем году приступим к строительству ТЭЦ. Это угольные станции, которые имеют возможность работы и на газовом топливе. То есть у них будет режим, который при смене форсунок позволит этим ТЭЦ работать и на газовом топливе, - пояснил Алмасадам Саткалиев. 

    Ранее на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России заместитель Премьер-министра РК Серик Жумангарин сообщил о том, что Россия построит в Казахстане три ТЭЦ. Место строительства ТЭЦ в Кокшетау уже выбрано.

    Теги:
    Семей ВКО Восточно-Казахстанская область Минэнерго РК ТЭЦ Абайская область Алмасадам Саткалиев Кокшетау Усть-Каменогорск Акмолинская область
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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