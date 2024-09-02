Новый Нацпроект примут до конца года в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, где поручил до конца года утвердить новый нацпроект по модернизации энергетического и коммунального секторов, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Прежде всего это касается энергетического сектора и коммунального хозяйства. Стандартные условия кредитования строительства объектов новой генерации нельзя назвать приемлемыми. Поэтому Правительству нужно продумать, как обеспечить доступное долгосрочное кредитование со стороны финансовых институтов. От государства потребуется четкое планирование тарифной политики на долгий срок. Это непременное условие привлечения в отрасль «длинных денег». При этом нельзя допустить необоснованного роста тарифов для потребителей, — отметил Глава государства.

До конца года следует утвердить национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов.

— Острым остается вопрос формирования культуры экономии коммунальных ресурсов. Со следующего года нужно внедрить четкие нормы их потребления по принципу «больше потребляешь — больше платишь». В то же время потребители не должны оставаться один на один во взаимоотношениях с частными монополистами. В законодательство следует ввести понятие социально значимых услуг и регламентировать их по аналогии с процессами оказания госуслуг, — заявил он.

Президент также поручил привлечь средства коммерческих банков в развитие агропромышленного комплекса страны.