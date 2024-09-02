Привлечь средства банков в развитие АПК поручил Президент Казахстана

Привлечь средства коммерческих банков в развитие агропромышленного комплекса страны поручил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Крайне важная задача — привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс. Несмотря на последствия паводков, наши аграрии своевременно завершили посевную кампанию, за что выражаю им большую благодарность, — отметил Президент на совместном заседании Парламента в своем Послании народу Казахстана.

По его словам, в этом году финансирование весенне-полевых работ было увеличено в два раза.

— Но в целом финансирование АПК на 70% осуществляется за счет государства. В отрасль необходимо привлечь и средства коммерческих банков. Проведена работа по субсидированию государственных финансовых институтов для выдачи кредитов аграриям по сниженной ставке. Данный опыт нужно распространить на банки. Это позволит оперативно обеспечивать фермеров необходимыми оборотными средствами, снизить коррупционные риски и упростить процедуру получения кредитов, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Президент отметил необходимость создания нового закона о банках, отвечающего актуальным задачам стимулирования экономической активности и дальнейшего динамичного развития финтех-сектора.