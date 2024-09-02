Банки должны вкладывать больше средств в экономику – Глава государства

Глава государства, выступая с Посланием народу на открытии очередной сессии Парламента РК, назвал конкретные направления предстоящей работы, передает агентство Kazinform.

— ПЕРВОЕ. Необходимо устранить дисбалансы между денежно-кредитной и фискальной политикой. Приходится констатировать, что кредитование реального сектора по-прежнему находится не на должном уровне. Не решен и вопрос достаточного фондирования малого и среднего бизнеса. Это негативным образом сказывается на деловой активности в стране, устойчивости и поступательном росте экономики. Поэтому Правительству и Национальному банку предстоит сообща выработать оптимальное решение данной проблемы. Нужно стимулировать банки вкладывать больше средств в экономику, — поручил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, международные эксперты относят казахские банки к одним из самых прибыльных среди стран, богатых ресурсами.

— Поэтому речь идет в том числе и о справедливом налогообложении данного сектора. Уплачиваемые банками налоги должны быть соразмерны дивидендам их акционеров. Данный подход выглядит особенно логичным на фоне государственной помощи, оказанной банкам. Важно также создать устойчивую регуляторную среду для оборота цифровых активов и безопасного внедрения инноваций в банковской сфере. Нам нужен новый закон о банках, отвечающий актуальным задачам стимулирования экономической активности и дальнейшего динамичного развития финтех-сектора. Действующему закону почти 30 лет, он был принят в совершенно других реалиях, — сказал Глава государства.

Президент отметил, что большим просчетом в работе предыдущего и нынешнего Правительств стало неисполнение доходной части республиканского бюджета.

— Недопустимо, чтобы эта проблема приобрела системный характер и сдерживала развитие страны. Правительству совместно с Нацбанком необходимо принять действенные меры, направленные на эффективное использование бюджетных денег, ограничение и жесткий контроль расходов, — отметил он. — Жить по средствам — единственный возможный рецепт стабильности государственных финансов. Поэтому следует исключить чрезмерные траты на задачи, не являющиеся по своей сути первоочередными и стратегическими.



По словам Президента, нужно навести порядок и в межбюджетных отношениях.

— Решение оставлять в регионах налоговые поступления от малого и среднего бизнеса было верным и своевременным. Оно дало существенный импульс развитию предпринимательства, повысило самостоятельность акимов. Однако отдельные руководители регионов, получив дополнительный источник дохода, стали использовать его нерачительно, без практической пользы для государства, на второстепенные задачи и проекты. В целях поиска источников покрытия дефицита бюджета Правительству следует разработать рациональные компенсационные механизмы. Отдельно остановлюсь на роли Национального фонда. Средства Нацфонда в первую очередь должны служить интересам нашего государства и использоваться для достижения стратегических целей, а не обслуживать зарубежные финансовые институты. Нацфонд выступает важнейшим инструментом обеспечения долгосрочной макроэкономической стабильности, поэтому требуется эффективное управление им, — заключил Президент.

Ранее Глава государства заявил, что экономический рост должен сопровождаться снижением социального неравенства и усилением среднего класса.