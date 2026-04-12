    08:36, 12 Апрель 2026 | GMT +5

    Пилоты Lufthansa и Eurowings проведут забастовку

    Профсоюз Vereinigung Cockpit призвал пилотов Lufthansa и Eurowings устроить забастовку 13 и 14 апреля. В авиакомпании считают требования организации «абсурдными и невыполнимыми», передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Пилоты Lufthansa и Eurowings предупредили о забастовке
    Фото: lufthansa.com

    Пилоты авиакомпании Lufthansa, а также принадлежащих ей Lufthansa Cargo, CityLine и Eurowings, проведут забастовку 13 и 14 апреля. Соответствующий призыв опубликован на сайте немецкого профсоюза пилотов и авиаинженеров Vereinigung Cockpit в субботу, 11 апреля.

    В частности, забастовка коснется всех рейсов Eurowings из немецких аэропортов, которые запланированы на 13 апреля. При этом из-за сохраняющейся нестабильности на Ближнем Востоке от забастовки освобождаются пилоты Lufthansa и грузового подразделения Cargo, а также CityLine, летающие из Германии в Азербайджан, Бахрейн, Египет, Израиль, Иорданию, Ирак, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, Оман, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

    — Профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit (VC) вынужден пойти на этот шаг после того, как работодатель не выразил явной готовности к поиску решения в нескольких трудовых спорах. Несмотря на сознательное решение воздержаться от забастовки на Пасху, серьезные предложения так и не поступили. Не было ни ответа, ни явной готовности к переговорам со стороны работодателей, — сказал председатель VC Андреас Пиньейру (Andreas Pinheiro).

    Профсоюз не устроили корпоративные пенсионные программы Lufthansa

    Представители профсоюза объяснили призыв к забастовке тем, что Lufthansa или Lufthansa Cargo пока не направили предложения по корпоративным пенсионным программам. Аналогичная ситуация и с предложениями CityLine по коллективному договору с сотрудниками. «Более того, предложение Eurowings по корпоративным пенсионным программам неприемлемо и настолько низкое, что едва ли заслуживает такого наименования», — отметили в VC.

    Пиньейру назвал забастовку «крайней мерой, попыткой спасти провалившиеся переговоры» и возложил ответственность за нее на работодателя. VC также призвал своих членов поучаствовать в митинге профсоюза бортпроводников UFO, который состоится 15 апреля перед офисом Lufthansa в аэропорту Франкфурта-на-Майне. UFO 10 апреля проводил забастовку, что привело к отмене сотен рейсов.

    Lufthansa раскритиковала планы VC

    Представители Lufthansa резко раскритиковали призыв VC к забастовке, назвав это решение «совершенно новым уровнем эскалации». В авиакомпании заявили, что основное требование профсоюза — «удвоить и без того превосходную пенсионную программу компании» — «абсурдно и невыполнимо».

    Ранее забастовка в Lufthansa привела к отменам рейсов по всей Германии.

    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
