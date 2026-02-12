РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:55, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Забастовка в Lufthansa привела к отменам рейсов по всей Германии

    Бастующие профсоюзы пилотов и бортпроводников Lufthansa требуют улучшения пенсионных условий для работников и переговоров с руководством о предстоящих сокращениях, передает Kazinform со ссылкой на DW.

    Немецкая авиакомпания Lufthansa
    Фото: euronews.com

    Забастовка пилотов и бортпроводников немецкой авиакомпании Lufthansa привела к масштабной отмене рейсов в аэропортах Франкфурта, Берлина, Гамбурга и Дюссельдорфа.

    Как сообщает агентство AFP, при этом в Мюнхене большинство рейсов вылетели по расписанию. В пятницу в городе открывается Мюнхенская конференция по безопасности.

    Lufthansa раскритиковала «слишком внезапное объявление» о забастовке со стороны двух профсоюзов, заявив, что оно «очень сильно и непропорционально ударило по пассажирам», и призвала стороны вернуться за стол переговоров.

    — Жизнеспособные решения могут быть найдены только путем диалога; забастовки всегда должны оставаться крайней мерой, — подчеркнули в компании.

    24-часовая забастовка пилотов и бортпроводников Lufthansa

    Пилоты и бортпроводники немецкой авиакомпании Lufthansa 10 февраля объявили о 24-часовой забастовке, которая началась утром 12 февраля. Профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit (VC) и профсоюз бортпроводников UFO требуют улучшения пенсионных условий для работников Lufthansa и переговоров с руководством о грядущих сокращениях штата.

    Вице-президент VC Андреас Пиньейру пояснил, что члены профсоюза «очень хотели бы избежать эскалации», однако так и не дождались шагов навстречу со стороны руководства Lufthansa.

    Из последнего финансового отчета Lufthansa следует, что в 2024 году компания потеряла пятую часть своей прибыли, а ее рентабельность отстала от показателей других ведущих европейских гражданских авиаперевозчиков.

    На этом фоне Lufthansa объявила о сокращении расходов для снижения долговой нагрузки. В частности, компания планирует сократить 4000 рабочих мест (приблизительно 4% всего штата). Около 800 сокращений должны коснуться штата бортпроводников.

    Напомним, в декабре 2025 года забастовки охватили несколько аэропортов Европы. Сотрудники аэропортов покидают рабочие места в знак протеста против низких зарплат. 

    Теги:
    ФРГ Самолет Авиация Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
