Забастовка в Lufthansa привела к отменам рейсов по всей Германии

Забастовка пилотов и бортпроводников немецкой авиакомпании Lufthansa привела к масштабной отмене рейсов в аэропортах Франкфурта, Берлина, Гамбурга и Дюссельдорфа.

Как сообщает агентство AFP, при этом в Мюнхене большинство рейсов вылетели по расписанию. В пятницу в городе открывается Мюнхенская конференция по безопасности.

Lufthansa раскритиковала «слишком внезапное объявление» о забастовке со стороны двух профсоюзов, заявив, что оно «очень сильно и непропорционально ударило по пассажирам», и призвала стороны вернуться за стол переговоров.

— Жизнеспособные решения могут быть найдены только путем диалога; забастовки всегда должны оставаться крайней мерой, — подчеркнули в компании.

24-часовая забастовка пилотов и бортпроводников Lufthansa

Пилоты и бортпроводники немецкой авиакомпании Lufthansa 10 февраля объявили о 24-часовой забастовке, которая началась утром 12 февраля. Профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit (VC) и профсоюз бортпроводников UFO требуют улучшения пенсионных условий для работников Lufthansa и переговоров с руководством о грядущих сокращениях штата.

Вице-президент VC Андреас Пиньейру пояснил, что члены профсоюза «очень хотели бы избежать эскалации», однако так и не дождались шагов навстречу со стороны руководства Lufthansa.

Из последнего финансового отчета Lufthansa следует, что в 2024 году компания потеряла пятую часть своей прибыли, а ее рентабельность отстала от показателей других ведущих европейских гражданских авиаперевозчиков.

На этом фоне Lufthansa объявила о сокращении расходов для снижения долговой нагрузки. В частности, компания планирует сократить 4000 рабочих мест (приблизительно 4% всего штата). Около 800 сокращений должны коснуться штата бортпроводников.

Напомним, в декабре 2025 года забастовки охватили несколько аэропортов Европы. Сотрудники аэропортов покидают рабочие места в знак протеста против низких зарплат.