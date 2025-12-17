Опубликовано расписание декабрьских забастовок в аэропортах Европы

Работники выбирают один из самых загруженных периодов года, добиваясь повышения зарплаты и лучших условий труда.

Часть акций планируется за несколько месяцев, другие объявляют за считанные дни или часы. Проверяйте информацию перед поездкой, чтобы избежать хаоса из-за изменений в последний момент.

Вот всё, что вам нужно знать о предстоящих забастовках на железной дороге и в аэропортах Европы в это Рождество.

Италия: сотрудники аэропортов готовят согласованную забастовку

17 декабря некоторые работники наземного обслуживания, экипажи авиакомпаний и диспетчеры воздушного движения в Италии примут участие в согласованной забастовке.

Четырехчасовая забастовка затронет сотрудников ENAV в аэропорту Рима, отвечающих за управление воздушным движением, сотрудников Assohandlers, обеспечивающих наземное обслуживание в крупнейших аэропортах Италии и для авиакомпаний, включая Ryanair, Wizz Air и easyJet, персонал ITA Airways, национального перевозчика Италии, сотрудников авиакомпании Vueling, а также наземные службы Air France и KLM.

Она продлится с 13:00 до 17:00, но может привести к сбоям в течение всего дня: к задержкам рейсов и более длинным очередям на стойках регистрации и при получении багажа, в том числе в крупных аэропортах Милана, Рима, Венеции, Неаполя и Катании.

Список гарантированных рейсов, опубликованный Итальянским управлением гражданской авиации ENAC, доступен здесь.

Великобритания: лондонские аэропорты ожидают рождественские забастовки

С 19 по 22 и с 26 по 29 декабря наземные службы easyJet в лондонском аэропорту Лутон объявят забастовку, что может привести к задержкам на регистрации и при обработке багажа.

К рождественскому коллапсу готовится и лондонский аэропорт Хитроу: с 22 по 24 декабря и 26 декабря забастовку проведут бортпроводники Scandinavian Airlines Services (SAS). Рейсы в основные хабы авиакомпании, такие как Копенгаген, Стокгольм и Осло, вероятно, будут затронуты.

По словам профсоюза Unite, сотрудники протестуют против низкой зарплаты, которая, по сообщениям, вынуждала их обращаться в продовольственные банки во время поездок в дорогие скандинавские хабы.

Испания: продолжающиеся забастовки служб обработки багажа вызывают задержки

С лета сотрудники испанского партнера Ryanair по наземному обслуживанию, компании Azul Handling, проводят еженедельные забастовки из-за условий труда, премий и стабильности занятости.

До 31 декабря забастовки будут продолжаться по средам, пятницам, субботам и воскресеньям в промежутки с 5:00 до 9:00, с 12:00 до 15:00 и с 21:00 до полуночи.

Пассажирам Ryanair, соответственно, стоит ожидать более длинных очередей и задержек при регистрации и получении багажа в следующих аэропортах: Аликанте, Барселона-Эль-Прат, Жирона, Ибица, Лансароте, Мадрид-Барахас, Малага, Пальма-де-Майорка, Сантьяго-де-Компостела, Севилья, Тенерифе-Юг и Валенсия.