Теперь решения и правовые позиции Конституционного Суда составляют основу нового правоприменения — Президент РК

Президент в своей речи отметил, что Конституция провозгласила высшими ценностями человека, его жизнь, права и свободы. Этот основополагающий принцип должен неукоснительно соблюдаться. В целях его реализации был проведен ряд реформ.

— Создан Конституционный Суд — важнейший институт, обеспечивающий верховенство права в стране. Теперь граждане, которые считают, что определенные законы нарушают их права и свободы, могут обратиться в этот орган. За последние два с половиной года в Конституционный Суд поступило более 11 тысяч обращений. Это свидетельствует о высоком доверии граждан к введенному институту конституционного контроля. Целый ряд неконституционных норм был выведен из правовой системы. Теперь решения и правовые позиции Конституционного Суда составляют основу нового правоприменения, соответствующего духу справедливости.

С введением Административного процедурно-процессуального кодекса кардинально изменились подходы к регулированию публично-правовых отношений граждан с государством. Благодаря инновационным новеллам Кодекса традиционная линия судов на защиту исключительно государственных интересов претерпела положительную эволюцию, решения судов стали менее субъективными, более справедливыми. Нынешняя статистика показывает, что граждане и предприниматели выигрывают до 60 процентов дел против государственных органов, — сказал Глава государства.

Проведенные реформы существенно повысили доверие к судебной системе, сделали процесс отбора и назначения судей более справедливым и прозрачным, усилили независимость судей. Было усовершенствовано судебное администрирование, началась полноценная оцифровка судопроизводства.

— Ранее от граждан поступали многочисленные жалобы на отсутствие возможности обжаловать дела. Поэтому важным шагом в модернизации судебной системы Казахстана стало создание кассационных судов и введение с 1 июля 2025 года так называемой сплошной кассации. В результате конституционной реформы усилены надзорные полномочия органов прокуратуры, говорит Президент.

Конституционный статус получил институт Уполномоченного по правам человека с открытием представительств во всех регионах. Теперь его независимость и иммунитет гарантированы Основным законом. Кроме того, Омбудсмен наряду с Генеральным прокурором наделен правом обращения в Конституционный Суд».

— Обеспечение верховенства права — важнейший принцип нашей стратегии. Это основной критерий цивилизованного и передового общества. Безусловно, без соблюдения в стране принципа «Закон и Порядок» мы не сможем достичь прогресса и успеха. Государство, в котором торжествует закон, обязательно будет процветать. Поэтому я неизменно подчеркиваю важность обеспечения принципа «Закон и Порядок». Другими словами, это означает, что нам необходимо изменить наше сознание. Законопослушность и дисциплинированность должны укорениться в обществе. По сей день остаются актуальными слова Бауыржана Момышулы «Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бас иген құл болмайды» («Без порядка нет государства. Тот, кто подчиняется дисциплине, никогда не станет рабом»). Поэтому действия граждан, умышленно нарушающие законы, любые посягательства на общественный порядок и стабильность непременно получат правовую оценку. Необходимо усилить правовое воспитание в школах и высших учебных заведениях. Законы нужно разъяснять детям простым и понятным языком, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что соответствующая работа должна проводиться через средства массовой информации и социальные сети. Большое влияние на правосознание молодежи оказывает и воспитание в семье. Об этом нельзя забывать.

— Родители, школа и государство должны сосредоточить все внимание на воспитании детей. Только так мы вырастим законопослушное поколение, уважающее не только свои, но и чужие права.«Закон и Порядок» — это важнейший принцип строительства Справедливого Казахстана, — сказал Президент.

Полный текст выступления Президента на научно-практической конференции «Конституция и государственность: диалог права и будущего» можно прочитать здесь.