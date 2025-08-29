Касым-Жомарт Токаев: Конституция – это незыблемый фундамент нашей Независимости

Сегодня мы отмечаем особую дату. 30 лет назад на всенародном референдуме была принята Конституция Республики Казахстан. Этот момент стал историческим для нашей страны.

Поздравляю всех с юбилеем!

Действительно, нет ничего выше нашего Основного закона. Конституция – это незыблемый фундамент нашей Независимости и надежный ориентир укрепления государственности.

Казахи – это народ, который всегда жил по законам Великой степи, не отступая от норм чести и совести. Ярчайшие примеры степных законов – «Қасым ханның қаска жолы» («Светлый путь хана Касыма»), «Есім ханның ескі жолы» («Исконный путь хана Есима»), «Жетi жарғы» («Семь установлений») хана Тауке. Эта традиция никогда не прерывалась.

Наш народ прошел долгий исторический путь – от законов Степи до нынешнего Основного закона. Особую роль в начале прошлого века в этом процессе сыграла казахская интеллигенция. В советское время были заложены основы многих правовых норм. В те годы появилась целая плеяда блестящих юристов».

В 1993 году был утвержден первый Основной закон суверенного Казахстана, который определил наше конституционное устройство. Однако вскоре стало ясно, что нужна новая Конституция, соответствующая изменившимся реалиям. В связи с этим был создан специальный совет, в который вошли известные отечественные юристы, активно работавшие над этим важным делом. Были приглашены и зарубежные эксперты. В обсуждении проекта Основного закона участвовали миллионы граждан, были высказаны тысячи предложений. Говоря о Конституции, важно отдать должное упорному труду Первого Президента, Нурсултана Абишевича Назарбаева. Будучи Главой государства, он сыграл решающую роль в процессе принятия Конституции.

30 августа 1995 года была принята новая Конституция – главный документ нашей Независимости. Основной закон открывали слова: «Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой…». Наша Конституция укрепила Независимость и открыла нам путь к процветанию. Казахстан как самостоятельное государство стал полноправным членом мирового сообщества. Конечно, время не стоит на месте. За тридцать лет в Основной закон 6 раз вносились поправки. Но будет верным сказать, что самые важные конституционные изменения, кардинально трансформировавшие нашу политико-правовую систему, были приняты три года назад. Тогда многие предлагали провести поправки через Парламент. Но, несмотря на трудности, был выбран иной путь.Я решил следовать принципу, согласно которому важнейшие решения, напрямую определяющие будущее страны, должны приниматься только путем референдума.

Фото: Акорда

Закон «О республиканском референдуме» был принят четверть века назад, но до сих пор по ряду причин народ не имел возможности голосовать по наиболее значимым вопросам. В обществе сложился спрос на то, чтобы наши граждане могли открыто высказывать свою позицию по всем вопросам, касающимся судьбы страны. Поэтому инициативу о проведении референдуме поддержал весь народ. Люди с большим воодушевлением проголосовали за поправки в Конституцию. Статья, гласящая, что «единственным источником государственной власти является народ», воплотилась в реальность. Это оказало существенное влияние на политические процессы в обществе. Отныне все важные решения в стране обсуждаются и принимаются всем народом. Яркий пример – недавний референдум о строительстве атомной электростанции.

По сути, реформа 2022 года стала самой содержательной в истории конституционного строительства в Казахстане. Идея такой реформы была подсказана крайне сложной политической ситуацией в тот период времени. Высказывались многочисленные предложения выйти на референдум с проектом новой Конституции, не ограничивать себя поправками в Основной закон. Эти предложения не были лишены смысла, юридически выглядели вполне обоснованными, а в политическом плане – достаточно привлекательными с точки зрения популяризации власти. Однако мною было принято решение осуществить реформу Конституции 1995 года, а ее смысловую основу оставить в силе. Это было сделано для демонстрации нашей неизменной приверженности основополагающим положениям Конституции, в интересах высших ценностей нашего государства – единства народа, обеспечения его спокойной и благополучной жизни, а также внутриполитической ситуации. Благодаря этому решению мы празднуем 30-летие Конституции. Тем не менее, положения Конституции, которые уже не соответствовали новым политическим реалиям и новым задачам всесторонней модернизации общества, были поставлены на утрату в ходе референдума. Мы провели важные преобразования и обновили треть статей Конституции. Это стало наглядным проявлением масштабности конституционной реформы. Теперь в нашем Основном законе закреплены принципы, о которых давно говорило общество: справедливость, прозрачность, подотчетность и ответственность. Эти изменения укрепили доверие людей к Конституции. Именно ради этого мы и проводили референдум.

Кроме того, был закреплен принцип «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство». Это помогло обеспечить баланс и создать эффективное взаимодействие в системе власти. Важнейшей политико-правовой новацией исторического значения стала норма об избрании Президента на один срок продолжительностью семь лет. Такого в Казахстане еще не было. Таким образом, была создана уникальная система управления, которая работает на основе новых принципов и дает возможность лучше регулировать политические процессы в стране. Таким образом, в нашей стране сложилась уникальная модель власти. Система государственного управления стала функционировать по новым принципам, благодаря которым политические процессы стали гораздо более понятными, предсказуемыми и прозрачными. В частности, введен запрет близким родственникам Президента занимать руководящие должности в системе государственного управления. Поставлен заслон семейственности во власти. Эта мера тоже была очень необходимой. Данное важнейшее политико-правовое решение, получившее всенародную поддержку, стало конституционной инновацией, не имеющей аналогов в мире.

С 2019 года мы поэтапно реализовали несколько пакетов политических реформ, последовательно модернизировали политическую систему. Многие из присутствующих в этом зале были участниками этих крупных преобразований. Откровенно говоря, мы столкнулись со скепсисом со стороны определенной части политических кругов и даже с неприятием инициатив, направленных на обновление нашего общества. Сегодня мы убеждаемся в правильности нашего стратегического выбора, который ведет нас по пути прогресса к цивилизованному обществу. Референдум 2022 года зафиксировал беспрецедентный уровень консолидации нации вокруг поставленных перед нашим государством стратегических задач. Всеобщая поддержка гражданами предложенного им нового политического курса усилила его необратимость. В течение очень короткого по историческим меркам времени общество пережило фундаментальную эволюцию в сторону политической зрелости и гражданской ответственности. Развернуть вспять начатый процесс строительства Справедливого Казахстана уже никто не сможет. Вернуться в прошлое не позволят прежде всего молодые граждане нашей страны. Образованное поколение молодых людей устремлено в будущее, они хотят видеть Казахстан цивилизованным государством, идущим в ногу с требованиями новой эпохи.

Фото: Акорда

В конечном счете, конституционная реформа придала мощный импульс процессу политической модернизации. Усилилась роль Парламента, возросла ответственность Правительства. Произошло перераспределение полномочий центральных и местных органов исполнительной власти. По новым правилам были проведены выборы Президента, Сената, Мажилиса и маслихатов. В органах представительной власти теперь представлены граждане и движения, имеющие разные политические взгляды. Места в Парламенте получили различные политические партии. Смешанная избирательная система открыла дорогу независимым кандидатам. 90% депутатов маслихатов всех уровней были избраны по одномандатным округам. В течение четырех лет по новым правилам были избраны все сельские акимы. При этом большинство из них – граждане, которые ранее не работали на государственной службе. Таким образом, к власти приходят представители нового поколения. С этого года у наших граждан появилась возможность напрямую избирать акимов районов и городов областного значения. Несомненно, это беспрецедентная практика в регионе Центральной Азии. В стране воплощается в жизнь концепция «Слышащего государства». Наши граждане стали активнее участвовать в процессе принятия решений, касающихся жизни государства. Особенно очевидным стало совпадение интересов власти и общества при реализации реформ. Все преобразования в стране осуществляются, прежде всего, во имя народа и будущих поколений. Поэтому в этот торжественный момент я хочу искренне поблагодарить всех соотечественников, участвовавших в этом историческом процессе. Действующая Конституция – это Основной закон, определяющий путь к передовому будущему и служащий на благо народа. Реформы, которые получили всеобщую поддержку, еще больше укрепили созидательный дух нашей Конституции. Нынешний этап, безусловно, является важной вехой кардинальной модернизации в истории страны.

Конституция провозгласила высшими ценностями человека, его жизнь, права и свободы. Этот основополагающий принцип должен неукоснительно соблюдаться. В целях его реализации был проведен ряд реформ. Создан Конституционный Суд – важнейший институт, обеспечивающий верховенство права в стране. Теперь граждане, которые считают, что определенные законы нарушают их права и свободы, могут обратиться в этот орган. За последние два с половиной года в Конституционный Суд поступило более 11 тысяч обращений. Это свидетельствует о высоком доверии граждан к введенному институту конституционного контроля. Целый ряд неконституционных норм был выведен из правовой системы. Теперь решения и правовые позиции Конституционного Суда составляют основу нового правоприменения, соответствующего духу справедливости. С введением Административного процедурно-процессуального кодекса кардинально изменились подходы к регулированию публично-правовых отношений граждан с государством. Благодаря инновационным новеллам Кодекса традиционная линия судов на защиту исключительно государственных интересов претерпела положительную эволюцию, решения судов стали менее субъективными, более справедливыми. Нынешняя статистика показывает, что граждане и предприниматели выигрывают до 60 процентов дел против государственных органов. Проведенные реформы существенно повысили доверие к судебной системе, сделали процесс отбора и назначения судей более справедливым и прозрачным, усилили независимость судей. Было усовершенствовано судебное администрирование, началась полноценная оцифровка судопроизводства. Ранее от граждан поступали многочисленные жалобы на отсутствие возможности обжаловать дела. Поэтому важным шагом в модернизации судебной системы Казахстана стало создание кассационных судов и введение с 1 июля 2025 года так называемой сплошной кассации. В результате конституционной реформы усилены надзорные полномочия органов прокуратуры. Конституционный статус получил институт Уполномоченного по правам человека с открытием представительств во всех регионах. Теперь его независимость и иммунитет гарантированы Основным законом. Кроме того, Омбудсмен наряду с Генеральным прокурором наделен правом обращения в Конституционный Суд.

Обеспечение верховенства права – важнейший принцип нашей стратегии. Это основной критерий цивилизованного и передового общества. Безусловно, без соблюдения в стране принципа «Закон и Порядок» мы не сможем достичь прогресса и успеха. Государство, в котором торжествует закон, обязательно будет процветать. Поэтому я неизменно подчеркиваю важность обеспечения принципа «Закон и Порядок». Другими словами, это означает, что нам необходимо изменить наше сознание. Законопослушность и дисциплинированность должны укорениться в обществе. По сей день остаются актуальными слова Бауыржана Момышулы «Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бас иген құл болмайды» («Без порядка нет государства. Тот, кто подчиняется дисциплине, никогда не станет рабом»). Поэтому действия граждан, умышленно нарушающие законы, любые посягательства на общественный порядок и стабильность непременно получат правовую оценку. Необходимо усилить правовое воспитание в школах и высших учебных заведениях. Законы нужно разъяснять детям простым и понятным языком. Соответствующая работа должна проводиться через средства массовой информации и социальные сети. Большое влияние на правосознание молодежи оказывает и воспитание в семье. Об этом нельзя забывать. Родители, школа и государство должны сосредоточить все внимание на воспитании детей. Только так мы вырастим законопослушное поколение, уважающее не только свои, но и чужие права.«Закон и Порядок» – это важнейший принцип строительства Справедливого Казахстана.

Фото: Акорда

Иными словами, мы осуществили фундаментальные преобразования в государственной политике. Конституционная реформа заложила прочную правовую основу для проведения данной масштабной работы. Она открыла путь к реализации принципа «Справедливого государства» в политике, экономике, социальной сфере и судебной системе. Наш Основной закон провозглашает, что земля и все природные ресурсы принадлежат народу. Для реализации данного положения на практике была проделана большая работа. По моему поручению была разработана программа «Национальный фонд – детям», а половина ежегодного инвестиционного дохода Фонда перечисляется на специальные накопительные счета детей. С прошлого года из Нацфонда было выделено более 1,5 млрд долларов. Это крайне важный проект, который даст подрастающему поколению уверенность в своем будущем. Все это реальные плоды обновленной Конституции, теперь Основной закон – это действительно полноценный, эффективный инструмент защиты прав и интересов граждан. Огромный правозащитный потенциал действующей Конституции реализуется путем принятия целого ряда важнейших законов и специальных планов. В прошлом году был принят закон по противодействию торговле людьми, закон усилил гарантии недопустимости эксплуатации человека в каких бы то ни было формах. Вступил в силу закон, значительно ужесточивший наказание за домашнее насилие. Установлена уголовная ответственность за принуждение к вступлению в брак, усилено наказание за похищение человека. Кроме того, был предпринят ряд конкретных мер по гуманизации уголовного судопроизводства и повышению его эффективности, внесены существенные поправки в соответствующие кодексы. В связи с юбилеем Конституции был принят закон об амнистии. Безусловно, все эти шаги обусловлены тем, что государство ставит во главу угла общечеловеческие ценности при реализации политики противодействия преступности и в вопросе социальной справедливости.

Конституция должна служить правовой основой в деле защиты прав человека. Это незыблемый постулат государственной политики. Наша Конституция и впредь будет служить важнейшим документом, прокладывающим путь к светлому будущему народа Казахстана. Основной закон нашей страны выступает зримым олицетворением нового общественного договора, нацеленного на укрепление общенациональной идентичности и продвижение идеологии неуклонного соблюдения закона и ответственного гражданства. Верховенство права – это путь к справедливому обществу и благополучной жизни наших граждан. Поэтому повторюсь: Закон должны уважать и блюсти все без исключения граждане нашей страны. Юридическое сообщество Казахстана должно разъяснять нашим гражданам основные положения Конституции и убеждать их в необходимости ответственного поведения в обществе в духе Закона и Порядка. Конституция Казахстана убедительно показывает всему миру зрелость нашей нации и ее устремленность в будущее. Неукоснительное следование букве и духу Конституции, формирование на этой основе высокой правовой культуры и нового качества нации – залог успеха нашей страны в новой исторической эпохе. Это должны понимать все граждане.

В период нарастающей геополитической нестабильности и стремительного технологического развития модернизация законодательства приобретает особое значение. Тотальная цифровизация и искусственный интеллект порождают абсолютно новые смыслы и подходы к развитию государств и обществ. Во многих странах развернулись острые общественные дискуссии и парламентские дебаты о роли и месте человека и даже о его выживаемости в новом постгуманистическом мире. Не меньше вопросов вызвало стремительное развитие биотехнологий, которые уже привели к серьезным правовым коллизиям и эрозии устоявшихся этических норм. Законодатели неизбежно столкнутся с задачей защиты суверенитета своих стран путем переформатирования системы международного права. Поэтому конституционализм никогда не будет стоять на месте. Он тесно сопряжен с процессом законотворчества, но уже в совершенно новых технологических, экономических и геополитических реалиях. Считаю, что этот вопрос должен находиться в фокусе постоянного внимания и всестороннего исследования всего квалифицированного юридического сообщества Казахстана.

Фото: Акорда

Основной закон обладает огромным созидательным потенциалом. Каждая статья Конституции отражает общие для всех граждан ценности, цели и интересы нашей единой нации. Конституционные, политические и экономические реформы, колоссальная сила и потенциал нашего народа, масштабные инвестиции в образование, науку и культуру – все это в совокупности проложило путь к позитивным переменам в стране. Мы должны ценить наши достижения. Это тоже одно проявлений Справедливого государства. Наши школьники и студенты показывают высокие результаты на престижных международных олимпиадах. Победы наших спортсменов на мировых спортивных аренах вдохновляют весь Казахстан. Наши соотечественники, уверенно идущие к достижению целей, добиваются успехов в образовании, науке, искусстве, бизнесе и других отраслях. Казахстан – страна, открытая миру. Всем известно, что у нас обеспечен свободный доступ в интернет. Ни одна социальная сеть в нашей стране не была заблокирована, а все граждане имеют доступ к мировым новостям. Казахстанцы могут без ограничений выезжать за рубеж, представители подрастающего поколения могут самостоятельно выбирать вузы для поступления. Эта государственная политика будет продолжена. Молодые люди из разных уголков мира верят в светлое будущее Казахстана и хотят приехать к нам. Перед нами стоят ясные цели, нас ждет светлое будущее. Мы прилагаем большие усилия, чтобы стать передовым государством, использующим цифровизацию и искусственный интеллект на благо народа.

На сегодняшний день во всех регионах ведется строительство и реконструкция тысяч километров дорог. Возводятся аэропорты и мосты, начато строительство объектов водоснабжения. Вводятся в эксплуатацию объекты жилищно-коммунального хозяйства и другой жизненно важной инфраструктуры. В целом, перед Правительством поставлена конкретная задача – уделить особое внимание качеству строительства инфраструктурных объектов. Этот вопрос будет находиться на контроле Правительства и правоохранительных органов. Ежегодно в стране открываются сотни новых производств, в том числе в сфере высоких технологий. Таким образом, формируется прочный индустриальный фундамент национальной экономики. Ведется системная работа по привлечению инвестиций, созданию благоприятных условий для бизнеса, поддержке регионов. Благодаря принятым мерам экономический рост за семь месяцев текущего года превысил 6%. Это не случайность, а результат больших усилий и последовательной реализации глубоких реформ. Благодаря системной и слаженной работе, непоколебимому единству народа наша страна вступила в новый этап своего развития. Одним словом, Казахстан уверенно движется по пути прогресса. Сегодня, не отвлекаясь на пустые разговоры, мы должны твердо следовать этому курсу и идти вперед – к всеобщему процветанию. Только так мы сможем достичь великих свершений как передовая нация и покорить новые вершины.

Мы должны войти в историю как поколение эпохи Возрождения казахского народа. Нам выпала ответственность жить в это время и вместе формировать будущее страны. Нашему поколению предстоит не просто быть свидетелями перемен, а самим творить великие свершения. Мы должны оставить потомкам развитое, цивилизованное и правовое государство. Это наш исторический долг. Для достижения этой цели мы строим Справедливый, Чистый, Безопасный и Сильный Казахстан. В конечном счете, в этом и заключается национальная идеология. Наша главная задача – стать передовой и конкурентоспособной нацией, повысить благосостояние народа, сохранить стабильность в стране и обеспечить общественное согласие. Конституция – это священное достояние казахского народа, и каждая ее статья должна неукоснительно соблюдаться. Как вы знаете, 8 сентября я выступлю с Посланием народу, в котором определю важнейшие цели и задачи экономической и социальной политики страны.

30-летие Конституции – это историческая веха для нашей страны. Сегодня среди нас присутствуют граждане, стоявшие у истоков разработки первых проектов нашей Конституции, а также бывшие депутаты и известные ученые, принимавшие активное участие в реализации недавней конституционной реформы. Выражаю вам всем огромную благодарность. В честь 30-летия Конституции мною принято решение отметить группу граждан государственными наградами, в том числе юбилейными медалями. Желаю всем благополучия и успехов! Пусть наша Конституция служит прочным основанием для дальнейшего развития и процветания страны!