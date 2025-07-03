Telegram продолжит дальше работать на российском рынке - Павел Дуров

Предприниматель заявил, что информация о якобы планируемом уходе Telegram с российского рынка является фейковой. Такие сообщения распространили телеграм-каналы на прошлой неделе, после чего в мессенджере появилась специальная пометка под подобными постами.

Дуров предположил, что распространение фейковой информации о платформе может быть частью целенаправленной кампании по подрыву доверия к сервису.

- Изначально запущенная как шутка в сатирическом издании, новость быстро стала перепечатываться уже вполне серьезными каналами без пометок о юморе. Нам даже пришлось добавлять пометку с опровержением под такими постами в телеграм-каналах, — написал он в Telegram-канале.

Он также подтвердил внедрение в мессенджере новой функции, которую пользователи назвали «фактчекингом» — плашек, опровергающих ложную информацию.

Напомним, в августе 2024 года Павел Дуров был задержан в Париже, провел четыре дня под стражей и предстал перед судом. Следствие касалось предполагаемой причастности к 12 различным правонарушениям, в совершении которых, по мнению французских властей, использовался Telegram. В своем первом заявлении после задержания Дуров отметил, что образ Telegram в СМИ «абсолютно не соответствует действительности».