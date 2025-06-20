Французские власти смягчили ограничения на выезд Павлу Дурову

40-летний предприниматель, задержанный в Париже в 2024 году, теперь может выезжать в Дубай на срок до 14 дней подряд, подтвердили французские судебные органы.

В марте Дурову впервые разрешили покинуть Францию — он посетил Дубай, где находится офис Telegram и живёт его семья. В четверг было подтверждено, что с 10 июля Павлу Дурову будет разрешено покидать Францию не более чем на 14 дней подряд при условии, что он заранее — минимум за неделю — уведомит об этом следственного судью. Разрешение распространяется только на поездки в Дубай.

В Telegram приветствовали решение апелляционного суда Парижа.

— Мы уверены, что обязательство возвращаться во Францию каждые две недели также будет отменено позже в этом году, что позволит Дурову полностью сосредоточиться на Telegram и его пользователях, — заявили в компании AFP.

Юридическая команда Дурова продолжает критиковать обоснование разбирательства.

— Обязательства судебного надзора, наложенные на Павла Дурова, стали необоснованными и абсолютно несоразмерными, как и выдвинутые обвинения со стороны прокурора, — заявил его адвокат Давид-Оливье Камински.

Несмотря на частичное смягчение ограничений, запросы Дурова на выезд в другие страны, включая США и Норвегию, были отклонены.

В интервью Le Point, опубликованном на этой неделе, Дуров заявил, что запрет на выезд из Франции «чрезвычайно сильно» повлиял на него, назвав обвинения «совершенно абсурдными».

— У меня родился сын, и я пропускаю первые месяцы его жизни, — сказал он. — Похоже, меня уже наказывают, запрещая покидать страну.

Также он упомянул проблемы со здоровьем у родителей.

Комментируя ситуацию во Франции, Дуров предостерёг от грядущего общественного коллапса.

— Эмманюэль Макрон принимает неверные решения, — сказал он. — Я очень разочарован. Франция слабеет всё больше.

По его словам, политика цензуры и чрезмерное регулирование отталкивают таланты от Франции в пользу регионов, более открытых к инновациям.

— Когда мы слишком долго откладываем необходимые реформы, в итоге сталкиваемся с крахом, — отметил он.

Также он предупредил, что последствия государственной социальной инженерии, укоренившейся за одно-два поколения, могут потребовать десятилетий для исправления.

На данный момент Павел Дуров остаётся под следствием во Франции по обвинению в «соучастии» в разрешении незаконной деятельности на платформе Telegram, включая нелегальную торговлю и распространение материалов с насилием над детьми — обвинения, которые он категорически отрицает.

Ранее Павел Дуров заявил, что не может понять, в чем его обвиняют французские власти.

Оригинал материала на английском языке можно прочитать здесь.