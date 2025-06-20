Французские власти смягчили ограничения на выезд Павлу Дурову
Основателю Telegram Павлу Дурову предоставили ограниченное разрешение на выезд из Франции, где он по-прежнему находится под судебным расследованием, передает агентство Kazinform.
40-летний предприниматель, задержанный в Париже в 2024 году, теперь может выезжать в Дубай на срок до 14 дней подряд, подтвердили французские судебные органы.
В марте Дурову впервые разрешили покинуть Францию — он посетил Дубай, где находится офис Telegram и живёт его семья. В четверг было подтверждено, что с 10 июля Павлу Дурову будет разрешено покидать Францию не более чем на 14 дней подряд при условии, что он заранее — минимум за неделю — уведомит об этом следственного судью. Разрешение распространяется только на поездки в Дубай.
В Telegram приветствовали решение апелляционного суда Парижа.
— Мы уверены, что обязательство возвращаться во Францию каждые две недели также будет отменено позже в этом году, что позволит Дурову полностью сосредоточиться на Telegram и его пользователях, — заявили в компании AFP.
Юридическая команда Дурова продолжает критиковать обоснование разбирательства.
— Обязательства судебного надзора, наложенные на Павла Дурова, стали необоснованными и абсолютно несоразмерными, как и выдвинутые обвинения со стороны прокурора, — заявил его адвокат Давид-Оливье Камински.
Несмотря на частичное смягчение ограничений, запросы Дурова на выезд в другие страны, включая США и Норвегию, были отклонены.
В интервью Le Point, опубликованном на этой неделе, Дуров заявил, что запрет на выезд из Франции «чрезвычайно сильно» повлиял на него, назвав обвинения «совершенно абсурдными».
— У меня родился сын, и я пропускаю первые месяцы его жизни, — сказал он. — Похоже, меня уже наказывают, запрещая покидать страну.
Также он упомянул проблемы со здоровьем у родителей.
Комментируя ситуацию во Франции, Дуров предостерёг от грядущего общественного коллапса.
— Эмманюэль Макрон принимает неверные решения, — сказал он. — Я очень разочарован. Франция слабеет всё больше.
По его словам, политика цензуры и чрезмерное регулирование отталкивают таланты от Франции в пользу регионов, более открытых к инновациям.
— Когда мы слишком долго откладываем необходимые реформы, в итоге сталкиваемся с крахом, — отметил он.
Также он предупредил, что последствия государственной социальной инженерии, укоренившейся за одно-два поколения, могут потребовать десятилетий для исправления.
На данный момент Павел Дуров остаётся под следствием во Франции по обвинению в «соучастии» в разрешении незаконной деятельности на платформе Telegram, включая нелегальную торговлю и распространение материалов с насилием над детьми — обвинения, которые он категорически отрицает.
Ранее Павел Дуров заявил, что не может понять, в чем его обвиняют французские власти.
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