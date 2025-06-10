Дуров не понимает, в чем его обвиняют во Франции

— Мне до сих пор не ясно, в чем именно меня обвиняют. Сначала говорили, что мы якобы не ответили на юридические запросы, но это не так. А даже если бы и было — такая трактовка «соучастия» крайне натянута. Адвокаты говорят, что прецедентов почти нет, — заявил Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Он подчеркнул, что ранее во Франции «преследовали мелкие приложения, сделанные специально для преступников, без банковских счетов, без аудита».

-Telegram — это совершенно другой уровень: миллиард пользователей, аудиторская проверка, прозрачность, — добавил он.

Павел Дуров подчеркнул абсурдность обвинений.

- Они (французские власти — прим.) говорят, что среди миллиарда пользователей Telegram нашлись те, кто занимался противоправной деятельностью, а я якобы не сделал достаточно, чтобы это предотвратить. Но это нелепо. Это — все равно что арестовать [президента США] Дональда Трампа за то, что кто-то из 350 млн американцев совершил преступление. Или посадить [президента Франции Эмманюэля] Макрона за ограбление в Тулузе. Это абсурд, — указал сооснователь Telegram.

При этом Дуров сообщил, что по-прежнему остается во Франции, поскольку на него наложено ограничение на выезд.

- Это когда нельзя свободно покинуть страну, потому что идет расследование, и ты один из подозреваемых. Меня отпустили в Дубай, я недавно вернулся и снова поеду туда на этой неделе. Но это очень ограниченный, контролируемый процесс, — заявил он.

Напомним, в августе 2024 года Павел Дуров был задержан в Париже, провел четыре дня под стражей и предстал перед судом. Следствие касалось предполагаемой причастности к 12 различным правонарушениям, в совершении которых, по мнению французских властей, использовался Telegram. В своем первом заявлении после задержания Дуров отметил, что образ Telegram в СМИ «абсолютно не соответствует действительности».