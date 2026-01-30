Текст Конституции должен быть простым и понятным народу — депутат

— Предлагаю в статье о единой государственной власти, ее разделение на три ветви, законодательную, судебную и исполнительную, исключить слова с использованием «системы сдержек и противовесов». Данные требования относятся не только к трем ветвям власти, но и к другим государственным органам и должностным лицам, выполняющим от имени государства властные функции и полномочия. Текст Конституции должен быть простым и понятным народу. Кроме того, в юридической науке рассматриваются и другие требования, и инструменты, которые обязательны, — отметил Марат Башимов.

Депутат напомнил, что принцип «сдержек и противовесов» был сформулирован почти 300 лет назад Шарлем Луи де Монтескье, и с тех пор появились новые понятия: конституционная власть, президентская власть, контрольная власть и другие.

Он также добавил, что действующие нормы уже содержат механизмы взаимодействия и взаимного контроля между ветвями власти, включая институт парламентского контроля.

Напомним, поправки предлагается внести в 77 статей Конституции, что составляет 84% ее текста. Таким образом, изменения и дополнения затрагивают все разделы Основного закона.

Ранее сообщалось, что итоговый текст поправок в Конституцию направят Президенту на этой неделе.