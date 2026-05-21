Токаев предложил присвоить национальный статус двум учреждениям культуры

Также будет продолжена работа по присвоению музеям национального статуса. Об этом в Акорде на церемонии награждения работников культуры и искусства заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Как Президент, я уделяю особое внимание улучшению социального положения специалистов, преданно служащих духовному развитию нации. К примеру, за последние пять лет их заработная плата увеличилась в два раза. С этого года размер государственных стипендий для деятелей искусства также увеличится в два раза, — сказал Глава государства.

По словам Президента, только в прошлом году в стране было построено 61 учреждение культуры. Более чем в 250 организациях проведены ремонтные работы. В прошлом году указом Президента сразу трем музеям был присвоен национальный статус. Эта работа будет продолжена и в нынешнем году.

— Считаю, что будет правильным присвоить национальный статус Государственному академическому русскому театру драмы имени М. Горького и Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева. Кроме того, полагаю необходимым присвоить академический статус областному казахскому музыкально- драматическому театру имени С. Муканова. Эти творческие коллективы вносят неоценимый вклад в обогащение духовного наследия всей страны, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поблагодарил работников сферы культуры и искусства. Глава госсударства предложил присвоить национальный статус двум учреждениям культуры. Также Президент назвал конкурс Silkway Star примером культурной дипломатии.