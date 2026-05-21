Глава государства назвал конкурс Silk Way Star примером культурной дипломатии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии награждения работников культуры и искусства заявил, что культура нашей страны достойно представлена на глобальном уровне, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Культура нашей страны достойно представлена на глобальном уровне. Наши известные, признанные и любимые народом музыканты, певцы, актеры, художники, мастера танцевального искусства, представители креативной индустрии по достоинству стали наглядным символом новой казахской культурной волны, — сказал Глава государства.

Он подчеркнул, что примером современной культурной дипломатии стал музыкальный конкурс Silk Way Star.

— Образцом современной культурной дипломатии признан международный музыкальный конкурс Silk Way Star, ставший одним из самых узнаваемых и популярных медиапроектов нашей страны за рубежом, — отметил Президент.

Напомним, что проект Silk Way Star реализован в рамках соглашения между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая China Media Group (CMG).

Впервые Гранд-финал Silk Way Star прошел в Астане в 2025 году и транслировался в прямом эфире сразу на шести языках. Все 10 выпусков конкурса были показаны на телеканалах Jibek Joly и Silk Way. Также финал продемонстрировал китайский телеканал CCTV-15, входящий в структуру China Media Group. Совокупная аудитория проекта превысила 1 миллиард человек.

В 2026 году конкурс Silk Way Star проходит в Китае. Казахстан на нем представляет певица Рухия Байдукенова. Международный телевизионный проект — это яркое проявление культурного сотрудничества Казахстана и Китая, сказала известная китайской публике казахстанская исполнительница.

Ранее сообщалось, что Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева выразила уверенность в победе Рухии Байдукеновой на Silk Way Star.