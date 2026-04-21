Токаев отметил победу певицы из Монголии Мишель Джозеф на конкурсе Silk Way Star

— В ходе переговоров мы также уделили внимание культурно-гуманитарным связям. В прошлом году на международном вокальном конкурсе Silk Way Star, прошедшем в Астане, монгольская певица по имени Мишель заняла первое место и вызвала теплый отклик у зрителей. Подобные проекты, безусловно, укрепляют духовные связи между нашими народами, сформировавшиеся на протяжении веков, — сказал Глава государства в ходе совместного заявления по итогам переговоров с Президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в Акорде.

Президент также отметил, что между странами есть большие возможности для расширения сотрудничества в сфере образования и науки.

— Казахстан предоставляет образовательные гранты гражданам Монголии. Мы готовы увеличить их количество и содействовать подготовке специалистов, необходимых Монголии. В этом году планируется проведение образовательной ярмарки Study in Kazakhstan в Монголии. Кроме того, мы предложили открыть филиал одного из ведущих университетов Казахстана в Улан-Баторе. Также достигнута договоренность о дальнейшем развитии братских отношений между нашими странами. Эти шаги откроют новые возможности для укрепления дружбы, а также расширения торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Считаю важным продолжать эту работу, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, Мишель Джозеф награждена орденом «Достык» II степени. Награду от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева вручил Государственный советник Ерлан Карин.

Монгольская певица покорила зрителей не только мощным вокалом и уникальными образами, но и виртуозным исполнением казахских песен, в том числе «Қараторғай».

Гранд-финал Silk Way Star прошел в Астане и транслировался в прямом эфире сразу на шести языках. Все 10 выпусков конкурса показаны на телеканалах Jibek Joly и Silk Way. Также финал продемонстрирован на китайском телеканале CCTV-15, входящем в структуру China Media Group. Совокупная аудитория проекта превысила 1 миллиард человек.

Международный проект реализован в рамках Соглашения между Телерадиокомплексом Президента РК и China Media Group.